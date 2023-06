Mix inédit, Dj Snake aura son propre menu chez McDonald’s France

McDonald’s France lance un menu DJ Snake avec un titre inédit et une collection de vêtements. En effet, le célèbre DJ et producteur DJ Snake a collaboré avec McDonald’s France pour lancer un nouveau menu qui sera disponible dans tous les restaurants McDonald’s en France à partir du 20 juin pour une durée limitée.

Le menu DJ Snake sera composé d’un double cheeseburger, de frites, d’un Coca sans sucre et d’un Sundae caramel. Cette collaboration a également donné lieu à la création d’un titre inédit intitulé « West Side Story » ainsi qu’à une collection de vêtements Pardon My French dédiée.

C’est une première pour McDonald’s France de collaborer avec un artiste pour créer un menu. DJ Snake a partagé son enthousiasme sur Twitter en déclarant : « Très honoré d’être le premier artiste européen à avoir mon propre menu chez McDonald’s France. J’ai passé mes anniversaires d’enfance chez McDo, ce sont des super souvenirs pour moi avec ma famille et mes amis. Et maintenant, c’est un repère quand je suis en tournée partout dans le monde, on finit souvent les shows avec un menu McDo ».

De plus, il est à noter que le menu DJ Snake sera disponible en Best Of ou Maxi Best Of et comprendra un double cheeseburger, des frites, un Coca sans sucre et un Sundae caramel. Ce menu a été conçu par le DJ lui-même, qui a choisi ses aliments préférés chez McDonald’s.

Very honored to be the first European Artist to have my own meal @McDonaldsFrance. The DJ SNAKE MEAL will be available in all McDonald’s in France starting June 20th. Très honoré d'être le premier artiste Européen à avoir mon propre menu chez @McDonaldsFrance. Le menu DJ SNAKE… pic.twitter.com/fQIssYfZWC — DJ SNAKE (@djsnake) June 16, 2023

Un titre inédit et une collection de vêtements

Par ailleurs, en plus du menu DJ Snake, cette collaboration a également donné lieu à la création d’un titre inédit intitulé « West Side Story ». Cette chanson est déjà disponible sur les plateformes de streaming et sera utilisée pour la campagne de publicité de ce nouveau menu qui sera diffusée à la télévision et sur les réseaux sociaux dès le 19 juin à 21 heures.

Cette collaboration a également permis la création d’une collection de vêtements Pardon My French dédiée. La collection comprendra des t-shirts, des sweats à capuche et des casquettes avec des motifs inspirés du titre « West Side Story ».

Pour conclure, Anne Laine, directrice marketing de McDonald a révélé que l’enseigne connue pour ses menus burgers et DJ Snake travaillaient depuis plusieurs mois sur cette collaboration secrète. Ajoutant « Nous sommes fiers de proposer à nos clients et aux fans de l’artiste un univers créatif spécialement développé pour l’occasion : un morceau exclusif ».