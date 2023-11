Les autorités démantèlent 2 réseaux de trafic de substances psychotropes à El-Harrach

La police a annoncé le succès d’une opération majeure dans la lutte contre le trafic de drogues et de substances psychotropes en Algérie. Selon un communiqué officiel des autorités policières, deux réseaux criminels spécialisés dans la distribution illicite de substances psychotropes ont été démantelés.

Cette action, menée par la brigade judiciaire de la sécurité de la région d’El-Harrach, a abouti à l’arrestation de six individus, dont une femme septuagénaire faisant l’objet d’un mandat d’arrêt pour trafic de drogue.

Les investigations, ont permis de découvrir un mode opératoire réfléchi. Une femme âgée jouait un rôle crucial dans la distribution de substances illicites, dissimulant les produits chez elle. Son âge avancé servait à camoufler ces activités, contribuant au trafic clandestin selon les autorités.

Ce démantèlement a exposé cette stratégie, révélant l’existence d’un autre individu dirigeant un réseau similaire.

Saisie de quantités importantes de substances et d’armes

Outre les arrestations, cette opération a conduit à des saisies significatives de substances psychotropes et d’éléments liés au trafic. Les autorités ont confisqué pas moins de 12 710 comprimés d’ecstasy, ainsi que 1 823 comprimés de substances psychotropes. En plus, une somme d’argent estimée à 95 millions de centimes en monnaie nationale a été saisie sur les lieux.

Parallèlement aux substances psychotropes, d’autres éléments compromettants ont été découverts lors des perquisitions menées dans les domiciles des suspects. En effet, cinq flacons de solution narcotique, une balance électronique et des fausses ordonnances médicales ont été saisis. Les autorités ont aussi mis la main sur dix armes blanches de divers types et tailles, interdites par la loi.

Les suspects ont été présentés devant les autorités judiciaires compétentes pour répondre de leurs actes. Notamment pour trafic et stockage illégal de drogues dures et de substances psychotropes, ainsi que pour possession d’armes blanches prohibées. Cette opération, fruit d’une coordination étroite entre les forces de l’ordre et les autorités judiciaires, représente une avancée majeure dans la lutte contre le trafic de substances illicites en Algérie.