Élan de solidarité pour une famille algérienne menacée d’expulsion de France

Nombreux sont les Algériens, établis en France, qui sont confrontés à la menace de l’expulsion en raison de l’absence ou du non-renouvèlement de leur titre de séjour. Un document, qui leur permet de rester sur le territoire français légalement.

En effet, renouveler son titre de séjour est devenu un parcours de combattant pour plusieurs membres de la diaspora établis dans ce pays. Si les raisons et les témoignages diffèrent d’un cas à un autre, le résultat est le même : se voir attribuer une obligation de quitter le territoire français.

En France, une famille d’origine algérienne menacée d’expulsion

Actuellement en France, le dossier de l’immigration est sur la table de tous les débats. En effet, plusieurs hommes politiciens pointent du doigt l’immigration algérienne. Du côté de la diaspora, ceux-ci vivent le calvaire en tentant de rester légalement dans le pays.

C’est le cas de Djamila et Brahim Hammoudi et leurs trois enfants, âgés respectivement de 13, 7 et 3 ans. Cette famille d’origine algérienne a rejoint la France en 2016, alors qu’elle était composée uniquement du père Brahim et de la mère Djamila et de leur enfant aîné Ahmed.

Leurs deux autres enfants, Aymen et Ayoub, sont, quant à eux, nés en France et sont scolarisés à l’école Pagnol à Darnétal. Aujourd’hui, la famille Hammoudi se retrouve sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français et tente par tous les moyens d’annuler cette décision.

Comité de soutien en faveur de cette famille algérienne

Heureusement, cette famille algérienne peut compter sur le soutien et la solidarité de leurs proches. En effet, un comité de soutien a été créé en faveur de la famille Hammoudi. Et un rassemblement a été organisé, lundi 12 juin dernier, initié par des parents d’élèves et par l’association réseau d’éducation sans frontières.

Par ailleurs, une pétition a été lancée, en ligne, pour soutenir cette famille algérienne parfaitement intégrée dans la société française (la maman est bénévole au niveau de l’antenne du Secours Populaire Français de Darnétal). De plus, pour tenter d’annuler cette OQTF, un courrier a été adressé au préfet de la Seine-Maritime, notamment de la part de la sénatrice, Céline Brulin.

| À LIRE AUSSI :

>> UE – expulsion de 422 000 immigrés : qu’en est-il pour les Algériens ?

>> Proxénétisme, menaces de mort… un Algérien expulsé de France après plusieurs condamnations