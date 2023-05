Banque d’Algérie et marché parallèle : taux de change du dinar ce dimanche 28 mai

Ce dimanche 28 mai 2023, les cambistes du Square Port Saïd d’Alger cèdent l’euro unique contre 225.00 dinars algériens à l’achat et contre 227.00 dinars algériens à la vente. En revanche, au marché officiel de la Banque d’Algérie, l’unité de la monnaie européenne s’achète à 146,49 dinars algériens et se vend à 146,56 dinars algériens.

De son côté, le billet vert unique s’échange contre 207.00 dinars algériens à l’achat et contre 210.00 dinars algériens à la vente au niveau du marché informel de change du Square d’Alger. Tandis qu’au niveau de la Banque d’Algérie, le taux d’achat du dollar américain s’est établi à 136.63 dinars algériens et son taux de vente à 136.65 dinars algériens.

En outre, les cambistes du marché noir de change ont fixé l’achat du dollar canadien à 147,00 dinars algériens et sa vente à 249,00 dinars algériens. Toutefois, les cotations commerciales de la Banque d’Algérie du 25 au 29 mai 2023 affichent l’achat de la monnaie canadienne unique à 100.49 dinars algériens et sa vente à 100.53 dinars algériens.

Enfin, il faut également souligner que les cambistes du Square d’Alger proposent le dirham émirati unique à 51.00 dinars algériens à l’achat et à 54.00 dinars algériens à la vente. Alors qu’au niveau de la Banque d’Algérie, il est possible d’acheter l’unité de la monnaie émiratie à 37.20 dinars algériens et de la vendre à 37.21 dinars algériens.

Cotations du dinar algérien en Banque et au marché noir ce 28 mai

Pour récapituler, vous trouverez ci-dessous un tableau résumant les cours de change du dinar algérien par rapport aux principales devises étrangères en Banque et au marché informel pour ce dimanche 28 mai 2023 :