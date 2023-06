Agressions racistes après la victoire de l’Algérie à la CAN 2019 : 7 personnes jugées à Lyon

Suite à la victoire de l’Algérie à la coupe d’Afrique de Nations 2019, des supporters sortis fêter l’événement ont fait l’objet de lynchages racistes et de passages à tabac aléatoires à Lyon. Alors que les autorités françaises retiennent des charges contre 12 personnes sur le moment, seuls 7 d’entre eux seront jugés prochainement.

Le soir du 19 juillet 2019, pendant que la diaspora algérienne fêtait la victoire de l’Équipe Nationale, plusieurs groupuscules d’extrême-droite se sont faufilés parmi la foule pour commettre des actes de violence.

7 militants d’extrême-droite accusés d’agression contre des supporters algériens en France



« Ils criaient « Sales bougnoules », « À mort les arabes« , ils tapaient, insultaient, avaient des barres de fer, en bois. » Raconte une femme présente sur place au tribunal correctionnel de Lyon.

Ce soir-là, des dizaines de militants de droite se sont donné rendez-vous pour passer à tabac les supporters algériens, fracassant des pare-brise et n’hésitant pas à terroriser des femmes et des enfants au passage. Violence et insultes étaient ainsi proférées sans limites au quai du Vieux Lyon ce jour-là, où de nombreuses victimes ont été déplorées.

Passage à tabac de supporters algériens à Lyon en 2019 : les coupables bientôt jugés

Aujourd’hui et bientôt quatre ans après les faits, le procès des 7 individus commence. Convoqués pour une première audience ce jeudi, les accusés vont être jugés pour plusieurs chefs d’accusation. Les principaux étant la participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations, injures publiques à caractère racial et violences et dégradations commises à raison d’une nation, d’une ethnie ou d’une race.

Si la date de délibération du jury n’a pas encore été annoncée, les autorités ont toutefois indiqué que le procès durera 2 jours au minimum.