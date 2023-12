Tremblement de terre à Chlef : le CRAAG fait le point sur la situation ce 13 décembre

Le Centre de recherche en astronomie, physique astronomique et géophysique (CRAAG) a informé le public de l’enregistrement d’un tremblement de terre dans la wilaya de Chlef ce mercredi. Selon le communiqué du centre, le séisme a eu lieu à 11 heures et 24 minutes, atteignant une magnitude de 3,1 sur l’échelle de Richter.

Un tremblement de terre de magnitude 3,1 enregistré dans la wilaya de Chlef

L’épicentre de cette secousse tellurique a été identifié à 4 kilomètres au nord-est de Ouled Benabdelkader dans la wilaya de Chlef. Bien que la magnitude du tremblement de terre soit relativement modérée, elle a suscité l’attention des autorités locales et des résidents de la région.

Jusqu'à présent, aucune information sur d'éventuels dégâts matériels ou humains n'a été communiquée.

Les autorités encouragent la vigilance et rappellent aux citoyens les précautions à prendre en cas de secousse sismique. Les experts du centre de recherche continuent de surveiller la situation sismique et fourniront des mises à jour régulières. Le bilan des services de la protection civile est attendu pour apporter plus de détails sur les éventuels dégâts matériels.

