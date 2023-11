La wilaya de Médéa secouée par un tremblement de terre ce 21 novembre

La wilaya de Béjaïa, se situant à 250 kilomètres d’Alger, a été secouée aujourd’hui, le mardi 21 novembre 2023 par un tremblement de terre. L’annonce a été faite, ce mardi, par le Direction générale de la Protection civile (DGPC).

Selon les services de la protection civile, il s’agit d’une secousse tellurique de magnitude 2.9 degrés sur l’échelle ouverte de Richter. Elle a été enregistrée ce mardi matin vers 02heures et 48 minutes.

De plus, « L’épicentre de la secousse tellurique a été localisé à 10 kilomètres sud-ouest de la commune de Tabelate dans la wilaya de Médéa», et ce selon le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG).

D’après des sources locales, la secousse tellurique enregistrée ce matin n’a causé aucun dégât humain. Un bilan des services de la protection civile devrait apporter plus de détails sur les dégâts matériels.