Oncologie orthopédique : Une approche multidisciplinaire pour un traitement plus approprié

L’oncologie orthopédique est un domaine spécialisé dans le diagnostic et le traitement des tumeurs osseuses. Le traitement des tumeurs malignes des os et des tissus mous, comme l’ostéosarcome, le sarcome d’Ewing, le chondrosarcome, le fibrosarcome, le carcinome métastatique et d’autres tumeurs osseuses métastatiques, s’effectue au Centre médical Anadolu avec une expertise avérée.

Une équipe experte et expérimentée se charge des interventions chirurgicales visant à préserver les membres après l’ablation de la tumeur. Ce groupe de spécialistes collabore étroitement pour effectuer une évaluation complète et déterminer l’option de traitement la plus appropriée pour chaque patient.

Les médecins du Centre médical Anadolu disposent d’une vaste expérience dans le traitement de types rares et complexes d’ostéosarcome, et réalisent des procédures chirurgicales spécialisées telles que la chirurgie de préservation des membres et la rotationplastie. Le département bénéficie d’une structure multidisciplinaire englobant plusieurs spécialisations, notamment :

Médecine, radiothérapie et oncologie pédiatrique,

Chirurgie orthopédique,

Pathologie.

Les patients bénéficient d’une planification de traitement personnalisée grâce aux comités de tumeurs, où différentes branches se réunissent pour discuter des meilleures approches thérapeutiques. Des études cliniques sont également menées pour améliorer continuellement les techniques et les résultats des traitements.

Le Centre médical Anadolu, un engagement continue envers l’excellence !

Le Centre médical Anadolu se distingue par l’excellence de ses soins médicaux et le suivi personnalisé qu’il offre à une clientèle internationale. En partenariat stratégique avec l’hôpital américain Johns Hopkins Medicine, cet établissement prestigieux se trouve à l’avant-garde de l’innovation médicale, attirant des patients de plus de 65 pays.

Le département des services internationaux joue un rôle crucial en établissant des liens solides avec une clientèle diversifiée, assurant une prise en charge intégrée et sans frontières. Le Centre médical Anadolu ne se contente pas d’être un simple centre de soins, mais se présente comme un hub pluridisciplinaire offrant un parcours de traitement complet, du diagnostic au suivi post-traitement. Les services proposés couvrent une vaste gamme de spécialités, allant des simples check-up aux traitements complexes.

Par exemple, un patient venant pour un bilan de santé peut découvrir qu’il souffre d’un cancer. En tant que centre de référence pour les maladies graves, Anadolu se distingue par son expertise dans des domaines tels que l’oncologie, la neurologie, la neurochirurgie, l’hématologie, l’urologie et la greffe de moelle osseuse, entre autres. L’engagement envers l’excellence médicale se reflète dans chaque aspect de la pratique, garantissant une prise en charge complète et de qualité pour chaque patient.