Week-end en Algérie : que révèlent les prévisions météo de ce vendredi 26 juillet ?

Après une semaine éprouvante, le week-end offre enfin l’opportunité de se détendre et de profiter du bon temps en famille ou entre amis. Pour planifier vos activités en toute sérénité, il est essentiel de connaître les prévisions météo et anticiper les surprises que peut réserver le temps.

Ce vendredi 26 juillet 2024, le bulletin météo de l’Office National de la Météorologie (ONM) prévoit des conditions variées à travers le pays. Pour les régions du Nord du pays, un ciel souvent voilé dominera l’Ouest et le Centre, tandis que les régions de l’Est bénéficieront d’un ciel dégagé à partiellement voilé. Cependant, l’après-midi et la soirée verront le développement de quelques foyers orageux isolés sur l’intérieur, les hauts plateaux et les Aurès, pouvant entraîner des pluies locales.

🟢 À LIRE AUSSI : Affaire des enfants noyés aux Sablettes : de nouveaux éléments dévoilés

Météo Algérie annonce aussi un ciel souvent voilé à localement nuageux sur le Sud-Ouest, le Nord Sahara et le Sahara Central. Des foyers orageux isolés pourraient se former sur le Sud-Ouest en fin d’après-midi et soirée, apportant quelques pluies par endroits.

De plus, des foyers orageux se développeront de l’extrême Sud vers le Hoggar et le Tassili, ainsi que sur le Sahara Oriental durant l’après-midi et la soirée, avec des averses possibles. Pour les autres régions de notre grand Sud, le ciel restera généralement dégagé, offrant une journée plutôt agréable.

Prévisions météo du 26 juillet : quelles sont les températures du jour ?

Durant ce week-end, les températures promettent de rester particulièrement élevées. En effet, le thermomètre affichera des valeurs maximales oscillant entre 30 et 38 °C sur les régions côtières, entre 35 et 43 °C sur les régions intérieures, ainsi que des valeurs allant 38 et 48 °C sur les régions sahariennes.

Alertes météo en Algérie : canicule, orages et vents de sable attendus ce vendredi !

La canicule persiste dans plusieurs régions du pays, d’ailleurs, l’Office National de la Météorologie (ONM) a placé en vigilance jaune les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Adrar, Tindouf, Relizane, Chlef et Ain Defla. Outre cette alerte, Météo Algérie prévoit un temps chaud persistant de la frontière algéro-malienne jusqu’à la région de Tindouf, ainsi que sur les régions côtières de l’Est.

🟢 À LIRE AUSSI : Il ouvre le feu sur ses collègues et tire sur des civils, un soldat appréhendé à Oran !

Par ailleurs, l’ONM a également émis une alerte vigilance jaune pour les orages dans les wilayas de Naama, Béchar, Beni Abbès, Tamanrasset et In Guezzam. Ces régions pourraient connaître des orages intenses, accompagnés de pluies locales. Un autre phénomène météorologique est aussi à surveiller ce vendredi, il s’agit des vents de sable, qui pourraient souffler dans les wilayas de Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam.