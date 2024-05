Logement : Belaribi annonce le relancement prochain du programme LPP

Le ministre du Logement, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a annoncé aujourd’hui la préparation de son département ministériel à lancer le programme de logement dans la formule LPP pour la deuxième fois, suite à une augmentation considérable du nombre de personnes intéressées par ce programme, notamment après l’approbation par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de hausses importantes dans les salaires de la classe ouvrière.

Belaribi, lors de sa supervision avec plusieurs représentants du gouvernement, de l’ouverture de la vingt-sixième édition du Salon international de la construction, des matériaux de construction et des travaux publics “Batimatec 2024”, a déclaré que les inscriptions pour ce type de logement seront ouvertes immédiatement après le lancement des inscriptions dans le programme de logement “AADL 3“, sur lequel le ministère du Logement finalise les derniers détails avant son lancement prévu dans quelques jours. “Le 5 juillet prochain sera la date limite pour le programme AADL 2, tandis que les préparatifs vont bon train au niveau de l’agence AADL en vue du lancement du programme AADL 3”, a déclaré le ministre.

Belaribi insiste sur la nécessité de la digitalisation

Le ministre a également insisté sur la nécessité de numériser toutes les procédures d’inscription et d’acquisition de logements dans tous les programmes de logement. À cet égard, Belaribi, accompagné de plusieurs représentants du gouvernement, a écouté les présentations de l’Agence nationale pour la promotion et le développement du logement et de l’Établissement national pour la promotion immobilière concernant la numérisation des procédures d’inscription, le suivi et la mise à jour des dossiers, recommandant la réalisation de ce qu’il a appelé “l’étape d’acquisition numérique du logement”.

Il convient de noter qu’à partir d’aujourd’hui, plus de 900 exposants, dont environ 600 exposants nationaux et environ 300 entreprises étrangères de 14 pays, participent aux activités du Salon international de la construction “Batimatec”, organisé du 05 au 09 mai courant par la Société algérienne des expositions (filiale du Groupe Safex) et “Batimatec Expo”, sous le patronage du ministère du Logement, de l’Urbanisme et de la Ville.

Cet événement constitue un espace dédié à la rencontre des professionnels nationaux et étrangers, qui bénéficient de grandes opportunités pour mettre en lumière leurs compétences, produits et nouvelles innovations, ainsi que pour établir des relations commerciales fructueuses, et aussi pour mettre en valeur l’importance du produit national dans la réalisation des différents projets de construction et de travaux publics.