Le président Abdelmadjid Tebboune a exprimé sa fierté pour les avancées significatives réalisées dans le secteur du logement en Algérie.

Il a mis en avant le caractère entièrement algérien des logements distribués, construits à partir de matériaux locaux, reflétant ainsi l’engagement de l’Algérie envers l’autosuffisance et la valorisation des ressources nationales.

Dans un échange continu avec les médias nationaux, le président Tebboune a réitéré l’engagement ferme de son administration envers les projets de logement, affirmant que ces derniers demeurent une priorité absolue et continueront de recevoir un soutien inébranlable.

Il a également souligné l’importance de la classe moyenne dans la société algérienne et l’importance cruciale des programmes de logement en location-vente, tels que ceux de l’AADL, pour cette tranche de la population.

Un logement 100% algérien : la fierté nationale

Le président a vanté la solidité financière de l’Algérie, notant que la construction de logements n’affecte plus négativement les finances publiques grâce à l’emploi de matériaux locaux tels que le ciment et la céramique.

Il a ajouté que le succès du logement rural a encouragé le retour de nombreuses familles dans leurs régions natales, favorisant la cohésion et le développement local.

M. Tebboune a décrit les progrès dans le domaine du logement comme une “révolution silencieuse”, soulignant leur influence importante sur l’économie et la société en Algérie. Il a contesté les perspectives négatives de ceux qu’il qualifie de “propagateurs de mal”, qui anticipaient des conflits dus aux enjeux de logement ou d’emploi. Toute fois les Objectifs clés du gouvernement sont : Garantir un accès au logement juste et équitable pour tous les citoyens ;

Conserver l'harmonie sociale et culturelle dans les diverses régions. En conclusion, lors de son discours pour la fête du Travail et de la liberté d'expression, le président Tebboune a souligné l'engagement de l'Algérie à promouvoir une économie autonome. Il a mis en avant la production nationale de ciment, qui a atteint 40 millions de tonnes par an, permettant même l'exportation.

La production de fer a également connu une augmentation notable, avec l’usine d’Oran produisant 2,5 millions de tonnes et celle de Jijel plus de deux millions et demi de tonnes, tandis que l’industrie de la pierre approche le million de tonnes.