Céréales bloquées en mer Noire : Moscou et Kiev concluent un accord

Une première depuis le début du conflit armé entre la Russie et l’Ukraine, les deux pays en guerre concluent un accord concernant l’exportation des céréales ukrainiennes bloquées en mer Noire. Et ce, pour prévenir une crise alimentaire mondiale.

Ce vendredi 22 juillet, la Russie et l’Ukraine ont fini par signer un accord sur l’exportation des céréales ukrainiennes bloquées dans les ports de la mer Noire. Cette rencontre diplomatique inédite a eu lieu à Istanbul en Turquie en présence du Président turc, Recep Tayyip Erdogan, et le secrétaire général des Nations unies (ONU), Antonio Guterres. Ainsi que des ministres turc et russe de la Défense et du ministre ukrainien des Infrastructures.

Les quatre délégations se sont retrouvées dans l’enceinte du palais de Dolmabahçe, sur le Bosphore à Istanbul. Et ont conclu un accord portant sur l’exportation des céréales ukrainiennes bloquées dans les ports de la mer Noire à cause de la guerre.

Il s’agirait de 20 à 25 millions de tonnes de blé bloquées en Ukraine, soit 1 % de la consommation mondiale. D’ailleurs, ce blocage a fait défaut aux marchés mondiaux. Plus encore, il présentait une menace quant à une lourde crise alimentaire dans le monde.

À quelques heures de la cérémonie, l’Ukraine a fait savoir qu’elle ne signerait « aucun document avec la Russie », mais uniquement avec la Turquie et l’ONU. Ainsi, Moscou et Kiev ont paraphé deux textes identiques, mais séparés.

D’après un responsable des Nations unies, « aux termes de cet accord, des couloirs sécurisés permettront la circulation des navires marchands en mer Noire, que les deux parties se sont engagées à ne pas attaquer ».