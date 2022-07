Conflit Russie-Ukraine : des Algériens se rallient aux rangs ukrainiens

Le conflit entre la Russie et l’Ukraine a pris une tournure dramatique en février dernier. Et ce, suite au lancement d’une offensive militaire russe contre l’Ukraine. Depuis, le contient européen et le monde entier vivent au rythme de ce conflit armé et de ses conséquences.

Selon les informations rapportées par le média RT arabic ; le Ministère de la Défense russe aurait dévoilé des détails concernant les combattants engagés auprès de l’armée ukrainienne. D’après la même source, au début du conflit, les rangs ukrainiens ont compté un total de 7107 combattants issus de différentes nationalités ; et venus des quatre coins du globe.

En effet, les chiffres communiqués par RT arabic indiquent qu’au total 198 africains ont rejoint les rangs ukrainiens en tant que combattants au début du conflit en février dernier. Dont, détaille la même source, 51 Algériens, 85 nigériens et 15 sénégalais.

Sans donner de détails, RT arabic a fait savoir que ces 51 combattants de nationalité algérienne ont rejoint les rangs ukrainiens en février. Notant que, pour l’instant, aucun d’entre eux n’est décédé ou s’est rétracté.

Conflit Russie – Ukraine : combien d’européens ont-ils rejoint les rangs ukrainiens ?

D’après la même source, les européens sont les plus nombreux à avoir rejoint le conflit auprès de l’armée ukrainienne. Leur nombre s’élève à un total de 4902 européens, dont 1835 polonais, 504 roumains, 429 britanniques, 208 biélorusses et 185 français.

Du côté du contient américain, les chiffres de RT arabic ont souligné qu’au total 1318 américains, du Nord et du Sud, ont rejoint le conflit en se ralliant à l’Ukraine. Dont 605 canadiens, 544 américains, 65 colombiens, 50 boliviens et 46 brésiliens.

Concernant l’Asie, au total 648 asiatiques ont intégré les rangs ukrainiens. Dont 368 géorgiens, 200 syriens, 61 turques, 13 Sud-coréens et un seul japonais.

La même source a aussi noté que parmi les 7107 combattants étrangers qui sont arrivés en Ukraine en février dernier pour s’allier à son armée ; 2347 sont morts, 2019 se sont retirés et 2741 sont restés auprès de l’armée ukrainienne.