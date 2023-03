Algérie Poste annonce une nouvelle taxe pour ses clients

Par le biais d’un communiqué rendu public aujourd’hui par Algérie Poste, cette dernière a annoncé qu’à partir de demain, soit 7 mars 2023, une taxe annuelle sera prélevée du compte de ses utilisateurs. En effet, cette taxe concerne la tenue du compte de l’année 2022. On notera que le montant de ladite taxe a été fixé à 200 DA.

« Algérie Poste informe son aimable clientèle que conformément au décret exécutif n°14/299 du 21/11/2014 relatif aux taxes des services postaux et services financiers postaux dans le régime de l’exclusivité et le service universel, procédera à partir du 07 mars 2023, au prélèvement de la taxe annuelle de la tenue du compte de l’année 2022 et qui s’élève à un montant de 200 DA », peut-on ainsi lire sur le communiqué d’Algérie Poste.

Les vignettes automobiles disponibles au niveau des bureaux Algérie Poste

Le 28 février 2022, la direction générale des impôts (DGI) a annoncé que la vente des vignettes automobiles se fera au niveau des recettes des impôts, mais également au niveau des bureaux d’Algérie Poste. Dans ce sillage, on notera que l’opération de vente a été lancée le 1 mars 2023 et elle se poursuivra jusqu’au 31 mars 2023.

En effet, c’est ce que révèle la DGI dans son communiqué dévoilé le 28 février 2023, comme indiqué plus haut. Il convient de rappeler que les prix des vignettes resteront les mêmes, et aucune augmentation ne sera mise en place.