Grève à Algérie Poste : le tribunal de Dar El Beida rend son verdict

Le samedi 28 janvier, les employés des bureaux d’Algérie Poste dans plusieurs localités du pays ont décidé d’entamer une grève illimitée pour revendiquer, entre autres, la hausse des salaires et l’aménagement des jours de repos. L’organisation de protection du consommateur, l’Apoce, a été la première à réagir en dénonçant cette grève inopinée, qui plus est, déclenchée un samedi, jour que choisissent la plupart des citoyens pour se rendre dans les bureaux de poste.

Dans la soirée de la même journée, la Direction générale d’Algérie Poste a annoncé qu’elle entend porter plaine devant les tribunaux pour annuler ce mouvement de protestation que les employés ont entrepris sans préavis. Et c’est dans la soirée d’hier, dimanche 29 janvier, que le tribunal de Dar El Beida (Alger) a rendu son verdict provisoire.

Tribunal de Dar El Beida juge la grève des employés d’Algérie poste « illégale »

Ainsi, ce dimanche 29 janvier, le tribunal de Dar El Beida (Alger) a rendu une ordonnance de référé dans laquelle il stipule l’illégalité de la grève qui a eu lieu, samedi et dimanche 28 et 29 janvier, au niveau de certains bureaux de poste à travers le territoire national.

« À la suite de l’arrêt de travail enregistré au niveau de certains bureaux de poste, aujourd’hui 29 janvier 2023, le tribunal de Dar El Beida a rendu une ordonnance de référé spécifiant son caractère illégal », indique un communiqué d’Algérie Poste.

Du reste, le communiqué ajoute : « Outre la décision que prendra la justice d’après les résultats des investigations menées concernant les appels anonymes [à la grève] sur les réseaux sociaux,

la Direction générale d’Algérie poste entamera toutes les démarches et prendra toutes les mesures prévues dans les textes de loi et par les textes réglementaires en vigueur ».

À noter que le terme « ordonnance de référé » désigne « une procédure juridique qui permet de régler rapidement et provisoirement une contestation en cas d’urgence ».

Appels anonymes à la grève sur les réseaux sociaux : la Cour d’Alger ouvre une enquête

De son côté, le pôle pénal de lutte contre les crimes cybernétiques à la Cour d’Alger a ordonné, ce dimanche 29 janvier, l’ouverture d’une enquête immédiate pour faire toute la lumière sur les appels anonymes à grève lancés via les réseaux sociaux. Des appels qui « entravent le bon fonctionnement de certains établissements publics, notamment les services de la poste », estime l’instance judiciaire.

« […] Le procureur de la République près le pôle pénal national de lutte contre les crimes cybernétiques informe l’opinion publique que, suite aux appels à l’entrave au bon fonctionnement de certains établissements de service public, notamment la poste, lancés via les réseaux sociaux et coïncidant avec le versement de l’allocation chômage […], — le parquet de la République a ordonné l’ouverture d’une enquête immédiate pour mettre la lumière sur cette affaire et identifier les personnes impliquées », indique le document.

Avec un ton ferme, le parquet souligne : « La loi sera appliquée dans toute sa rigueur ».