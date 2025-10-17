Week-end sous la pluie : quelles sont les wilayas placées en alerte ce vendredi 17 octobre ?

Nous entamons enfin le week-end après une longue semaine, mais le répit tant attendu risque d’être un peu humide. La météo annonce en effet un temps pluvieux et orageux sur une large partie du territoire national. Si vous aviez prévu de sortir ce vendredi, mieux vaut garder votre parapluie à portée de main !

Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont publié un Bulletin Météo Spécial (BMS) avertissant de fortes pluies qui toucheront plusieurs wilayas du nord du pays à partir de la nuit de jeudi. Les régions du nord de Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, Naâma, El Bayadh et Laghouat seront les plus concernées. Les précipitations devraient atteindre entre 20 et 40 mm, et se poursuivront jusqu’à vendredi à 23h.

🟢 À LIRE AUSSI : « Je travaille jusqu’au soir pour 200 DA », l’histoire du petit « Hoba » bouleverse les réseaux

Mais ce n’est pas tout. Une deuxième alerte de niveau 2 concerne d’autres wilayas où les averses s’annoncent tout aussi intenses. Les prévisions météo annoncent des pluies soutenues sur Tiaret, Djelfa, Ouled Djellal, M’sila, Tissemsilt, Aïn Defla et Médéa. Dans ces régions, les cumuls de pluie oscilleront également entre 20 et 40 mm, à partir de vendredi midi jusqu’à samedi à 3h du matin.

Ce week-end s’annonce donc humide, surtout sur les hauts plateaux et le nord du pays. Les automobilistes sont appelés à la prudence sur les routes glissantes, et les habitants des zones à risque d’inondation doivent rester attentifs à l’évolution du temps.

Alerte météo en Algérie : quelles sont les autres wilayas placées en vigilance ce week-end ?

Le ciel s’annonce encore agité sur plusieurs régions du pays. En plus des deux Bulletins Météo Spéciaux (BMS) émis par Météo Algérie pour les fortes pluies attendues dans le nord, une alerte de vigilance jaune reste en vigueur pour de nombreuses wilayas, plaçant une grande partie du territoire sous surveillance météo.

🟢 À LIRE AUSSI : Allègement des démarches d’importations : la NASDA met en place de nouvelles mesures

Selon les services de l’Office National de la Météorologie (ONM), cette vigilance de niveau 1 concerne les wilayas d’Alger, Souk Ahras, Tipaza, Timimoun, Bordj Bou Arreridj, Relizane, Béjaïa, Ghardaïa, Béni Abbès, Mila, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, Tizi Ouzou, Chlef, Batna, Annaba, Sétif, Constantine, El Meniaa, Skikda, El M’Ghair, Jijel, Khenchela, Biskra, El Tarf, Adrar, Boumerdès, Bouira, Mascara, Blida et Béchar.

Ces régions devront composer avec des averses orageuses parfois soutenues. Mais ce n’est pas tout, car Météo Algérie signale également la présence de vents violents et de vents de sable dans les wilayas de Béchar, Béni Abbès, Timimoun et Adrar, réduisant considérablement la visibilité sur les routes.