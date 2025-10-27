Un chercheur algérien élu à la tête de la Société Internationale de Pharmacovigilance

Le pharmacien et chercheur algérien, Dr Omar Aimer, vient d’être élu président de la Société internationale de pharmacovigilance (ISoP) pour la période 2025-2028. Une consécration qui consacre non seulement son parcours d’exception, mais aussi le rayonnement scientifique croissant de l’Algérie à l’étranger.

La diaspora algérienne continue d’imposer sa marque dans les plus hautes sphères scientifiques mondiales. Cette fois, c’est le Dr Omar Aimer, chercheur originaire de Saïda et installé au Canada, qui a été porté à la tête de l’une des institutions les plus influentes dans le domaine de la sécurité médicamenteuse.

Un Algérien à la tête de l’ISoP : la reconnaissance mondiale du savoir-faire scientifique national

Son élection a été annoncée lors du congrès annuel de l’ISoP, tenu au Caire du 24 au 27 octobre 2025, en présence de spécialistes venus des quatre coins du monde. L’organisation, qui regroupe des experts de plus de cent pays, œuvre à la surveillance et à l’évaluation des effets indésirables des médicaments, vaccins, dispositifs médicaux et autres produits de santé. Son objectif : garantir la sécurité des patients et promouvoir un usage responsable des produits thérapeutiques à l’échelle mondiale.

Le Dr Aimer, établi depuis plusieurs années à Laval, au Canada, s’est distingué par un parcours académique et professionnel d’une rare richesse. Ancien maître-assistant aux universités d’Oran et d’Alger, il a ensuite exercé en France en tant qu’attaché aux hôpitaux de Paris, avant de poursuivre ses recherches au Canada. Spécialiste reconnu en pharmacovigilance, il a consacré l’essentiel de ses travaux à la prévention des risques liés à l’utilisation des médicaments et à la mise en place de systèmes de surveillance performants.

Pharmacovigilance mondiale : un Algérien prend les commandes de la plus haute instance internationale

Son élection à la présidence de l’ISoP représente une reconnaissance internationale du savoir-faire algérien dans un domaine hautement stratégique pour la santé publique mondiale. Elle illustre également la montée en puissance de la recherche algérienne à travers ses représentants dans la diaspora, dont les contributions renforcent la visibilité du pays sur la scène scientifique.

Au-delà de sa réussite personnelle, le parcours du Dr Omar Aimer symbolise l’excellence, la rigueur et la passion des chercheurs algériens engagés dans la modernisation des sciences pharmaceutiques. Par sa nomination, l’Algérie s’affirme comme un acteur reconnu dans les grands débats sur la sécurité des patients et la qualité des soins à travers le monde.