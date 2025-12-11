Un bond économique : le commerce algéro-bahreïni atteint 300 millions $

Avec 300,76 millions $ d’échanges, l’Algérie et le Bahreïn renforcent leur coopération économique et lancent des projets dans la technologie, l’industrie et l’agroalimentaire.

Les relations entre l’Algérie et le Bahreïn connaissent une nouvelle impulsion, portée par une vision commune axée sur l’investissement, la technologie et la coopération culturelle. À l’occasion de la célébration de la Fête nationale du Royaume, l’ambassadeur bahreïni à Alger, Ali Al Jassim Ahmed Al Aradi, a mis en avant une dynamique ascendante qui prépare les deux pays à une phase de partenariat plus ambitieux.

Un Partenariat en Pleine Accélération

Selon l’ambassadeur, Alger et Manama ont franchi ces dernières années une étape décisive dans le renforcement du dialogue politique et économique. Les deux pays misent aujourd’hui sur des secteurs innovants tels que la technologie financière (FinTech), les services numériques, l’industrie ainsi que la culture et les échanges académiques.

L’ambassade du Bahreïn œuvre, selon lui, à valoriser le parcours historique de coopération, tout en mettant en avant les nouvelles opportunités techniques et financières. Un travail diplomatique qui englobe à la fois la préparation des rencontres parlementaires prévues en 2025, l’activation des recommandations de la commission économique mixte, et l’élargissement du dialogue scientifique.

Le Commerce Bilatéral en Progression

L’un des indicateurs les plus significatifs de cette dynamique est la hausse du volume des échanges. Pour l’année 2024, le commerce entre les deux pays a atteint 300,76 millions de dollars, un niveau considéré comme une base solide pour une nouvelle phase de développement.

Les secteurs prioritaires identifiés incluent :

la FinTech et les solutions bancaires numériques ,

et les , l’industrie et les chaînes de valeur modernes ,

, l’ agriculture et la sécurité alimentaire ,

et la , la logistique, les ports et la navigation commerciale.

Cette diversité reflète la volonté commune d’aller au-delà du cadre classique des échanges pour intégrer des filières d’avenir. L’ambassadeur a révélé l’existence de projets bahreïnis en cours d’étude dans le domaine des services bancaires numériques et des technologies financières. Des délégations économiques sont également prêtes à se rendre en Algérie afin de conclure de nouveaux partenariats dans l’investissement, l’industrie ou l’agriculture stratégique.

Les deux pays accordent aussi une importance particulière à la modernisation de l’environnement réglementaire, indispensable pour faciliter les projets communs et attirer davantage d’investissements.

Coopération Académique et Innovation : Un Axe d’Avenir

Au-delà de l’économie, les deux pays souhaitent renforcer leurs échanges culturels, universitaires et scientifiques. Le développement de programmes communs dans l’enseignement supérieur, la recherche ou la formation spécialisée devrait favoriser une coopération durable et à haute valeur ajoutée.

L’ambassadeur a insisté également sur la nécessité d’encourager l’innovation dans les services bancaires numériques, l’éducation et les technologies modernes, estimant que le travail conjoint “ouvrira de nouvelles perspectives pour la croissance et la prospérité des deux peuples”.

