Trains nocturnes à Alger : voici le programme de la SNTF

Afin de faciliter les déplacements des citoyens durant les soirées du mois de Ramadan, la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a annoncé la mise en place de trains nocturnes sur plusieurs lignes de la banlieue d’Alger.

Cette initiative vise à permettre aux usagers de se déplacer plus facilement après les prières et les activités nocturnes caractéristiques de ce mois, notamment pour rejoindre leurs familles ou rentrer chez eux après les veillées ramadanesques.

Selon l’annonce de la compagnie ferroviaire, ces dessertes nocturnes seront assurées tout au long du mois de Ramadan sur trois axes majeurs reliant la capitale à plusieurs villes de la périphérie :

Alger – El Affroun

Alger – Zéralda

Alger – Thénia

Ces lignes desservent de nombreuses localités importantes de la banlieue algéroise, notamment dans les wilayas de Blida et Boumerdès.

Voici les horaires des trains nocturnes

Le programme communiqué prévoit plusieurs départs en soirée depuis Alger et les villes de banlieue :

Zéralda – Alger : départ à 20h30, arrivée à 21h18

Alger – Zéralda : départ à 00h20, arrivée à 01h10

El Affroun – Alger : départ à 20h35, arrivée à 21h43

Alger – El Affroun : départ à 00h10, arrivée à 01h20

Thénia – Alger : départ à 20h30, arrivée à 21h35

Alger – Thénia : départ à 00h30, arrivée à 01h35

Avec ce dispositif, la SNTF entend adapter son offre de transport aux habitudes de déplacement propres au mois de Ramadan, marqué par une activité nocturne plus importante dans les grandes villes.

Ces trains permettront notamment aux habitants de la banlieue de profiter des soirées à Alger ou de rentrer chez eux en toute tranquillité après les activités nocturnes, tout en évitant les difficultés de circulation routière.

La société ferroviaire a également adressé ses vœux aux voyageurs, leur souhaitant un mois de Ramadan béni, tout en les invitant à profiter de ces nouvelles dessertes mises en place pour cette période particulière.