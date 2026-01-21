Titres de séjour en France : cette préfecture simplifie les démarches

La préfecture de l’Oise a franchi un pas concret pour fluidifier les démarches de demande de titres de séjour, souvent longues et complexes, en lien direct avec les besoins des hôpitaux publics.

En ligne de mire, les titres de séjour en France des étudiants étrangers en médecine et des médecins venus renforcer les établissements hospitaliers. Une initiative discrète, mais stratégique, officialisée par un communiqué préfectoral, qui en dit long sur les priorités actuelles du système de santé.

Titres de séjour en France : une convention pour répondre aux besoins des hôpitaux de l’Oise

La préfecture de l’Oise a signé, début janvier 2026, une convention avec cinq établissements hospitaliers du département. Cela permettra de faciliter et accélérer les démarches administratives liées aux titres de séjour en France pour les étudiants et médecins étrangers exerçant dans ces structures.

Les hôpitaux concernés sont :

Le centre hospitalier Simone-Veil de Beauvais

Le centre hospitalier de Crèvecoeur-le-Grand

Le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon

Le centre hospitalier Bertinot-Juel de Chaumont-en-Vexin

Le Groupe hospitalier public du sud de l’Oise (GHPSO) Creil-Senlis

L’accord a été rendu public par un communiqué de la préfecture de l’Oise, publié mardi 20 janvier 2026 sur sa page Facebook officielle.

Une réponse administrative à la tension sur les ressources médicales

Dans son communiqué, la préfecture inscrit cette convention dans un contexte de forte pression sur les effectifs médicaux. Elle rappelle que les médecins étrangers, qu’ils soient étudiants, praticiens stagiaires ou praticiens associés, participent activement au fonctionnement des hôpitaux publics du département.

L’administration évoque une double ambition. Garantir la continuité du service public hospitalier et renforcer l’attractivité des établissements de santé de l’Oise, confrontés à des besoins persistants en personnel médical, dans plusieurs spécialités.

Titre de séjour : la direction des étrangers en France au cœur du dispositif

Concrètement, la préfecture s’engage, via sa direction des étrangers en France (DCEF), à accompagner les établissements signataires. Les personnels hospitaliers concernés bénéficieront d’une formation dédiée à la constitution des dossiers administratifs relatifs aux situations de séjour des étudiants et médecins étrangers.

La DCEF assurera également un traitement spécifique des dossiers des médecins exerçant dans ces hôpitaux. Selon les termes du communiqué préfectoral, l’objectif consiste à apporter « une réponse administrative dans les meilleurs délais possibles ». Afin de limiter les blocages liés aux procédures.

Un référent désigné pour faciliter l’accueil et l’intégration

Dans le cadre de cette convention, Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, a été désigné « référent attractivité ». Sa mission porte sur la facilitation des parcours d’accueil et d’intégration des étudiants et médecins étrangers concernés par le dispositif.

De leur côté, les établissements hospitaliers s’engagent à relayer les informations auprès de leurs personnels. Et à signaler les situations nécessitant un examen particulier. La préfecture précise que ce type de coopération n’est pas une première dans le département. Une convention similaire avait déjà été signée en 2025 avec le centre hospitalier isarien – EPSM Oise.