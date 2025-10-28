Tebboune remet les lettres de créances à six nouveaux ambassadeurs

Ce mardi, une importante cérémonie diplomatique s’est tenue au Palais d’El Mouradia. En effet, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a officiellement remis les lettres de créances à six nouveaux ambassadeurs, a-t-on appris d’un communiqué officiel de la Présidence de la République.

Selon le communiqué, il s’agit de Najm El-Houda Mohammad, ambassadeur de la République populaire du Bangladesh, Walfgang Spadinger, ambassadeur de la République de l’Autriche, Anna Block Maozyer, ambassadrice du Royaume de la Suède, Vincent Karega, ambassadeur de la République du Rwanda, Oleksander Voronin, ambassadeur de l’Ukraine et enfin Abdel Latif Al-Layeh, ambassadeur de la République de l’Égypte.

Cette cérémonie protocolaire marque un moment important dans le renforcement des relations diplomatiques de l’Algérie, particulièrement avec les pays africains, soulignant ainsi la volonté du pays de maintenir et développer ses liens internationaux.

Discours du Président Tebboune sur le développement des infrastructures en Afrique

Lors du 3ᵉ Sommet sur le financement du développement des infrastructures en Afrique, tenu à Luanda sous la présidence de João Lourenço, le président Abdelmadjid Tebboune, représenté par Azouz Nasri, a réaffirmé le soutien constant de l’Algérie au développement du continent. Il a insisté sur la conviction que la renaissance économique africaine passe par la création d’infrastructures modernes, intégrées et durables, capables de répondre aux aspirations des peuples africains et de s’adapter aux mutations mondiales.

Le chef de l’État a rappelé l’engagement de l’Algérie à jouer un rôle moteur dans le développement continental, notamment à travers de grands projets structurants à portée régionale. Ces initiatives visent à désenclaver les régions sahéliennes, stimuler les échanges économiques et renforcer la connectivité numérique et énergétique du continent. Tebboune a souligné que les infrastructures sont les artères du développement et les piliers de l’Agenda 2063 de l’Union africaine, symbolisant l’intégration et la souveraineté économique africaine.

Le président a appelé à la création d’un mécanisme africain de coordination entre les États, l’Union africaine et les institutions financières régionales, afin d’assurer la bonne exécution et le suivi des projets prioritaires. Il a aussi prôné une mobilisation prioritaire des ressources africaines, le renforcement du partenariat public-privé, et la mise en place de fonds souverains communs, avant tout recours à des financements étrangers.

L’Algérie et sa stratégie de modernisation économique

Sur le plan national, Tebboune a rappelé que l’Algérie met en œuvre une cinquantaine de projets infrastructurels majeurs, inscrits dans une stratégie de modernisation économique. Le chef de l’État a également mis l’accent sur la transition numérique, visant à faire de l’Algérie un pôle technologique et numérique régional, capable d’intégrer les chaînes de valeur mondiales.

Enfin, il a exhorté les pays africains à transformer les engagements politiques en actions concrètes, à associer les jeunes au processus de développement, et à œuvrer collectivement pour une Afrique unie, prospère et souveraine. Selon lui, la véritable intégration ne sera pas un slogan, mais une réalité vécue, fondée sur des réalisations tangibles et une vision africaine commune.

