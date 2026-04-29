Suisse : la scientifique algérienne Yasmine Belkaid remporte le prestigieux Prix Collen-Jeantet 2026

La biologiste algérienne Yasmine Belkaid, actuelle Directrice générale de l’Institut Pasteur, vient d’être honorée par le Prix Collen-Jeantet 2026. Cette distinction, parmi les plus renommées en Europe, vient couronner la carrière internationale d’une chercheuse aux racines et au parcours multiculturels.

Chaque année, deux chercheurs de pointe basés en Europe sont honorés par la Fondation Louis-Jeantet. Ces prix ne couronnent pas une fin de carrière, mais visent à propulser l’excellence scientifique en finançant la suite de leurs recherches novatrices.

Yasmine Belkaid, lauréate du Prix Collen-Jeantet 2026

Née à Alger en 1968, la biologiste algéro-franco-américaine a séduit le jury genevois par la pertinence de ses travaux. En décryptant les rouages du système immunitaire, elle s’attaque aux problématiques majeures de notre époque : la lutte contre les maladies infectieuses et la protection de la santé mondiale.

De ses premiers pas au laboratoire de biochimie de l’université Houari-Boumediene à Alger jusqu’aux sommets de Genève, en passant par Paris et les États-Unis, l’itinéraire de Yasmine Belkaid dessine une véritable géographie de la recherche moderne. Le Prix Collen-Jeantet, l’un des plus prestigieux d’Europe, marque aujourd’hui une étape majeure dans cette carrière sans frontières.

Les recherches de Yasmine Belkaid décryptent les mécanismes essentiels au maintien de la structure et du fonctionnement des tissus, tout en analysant la réponse immunitaire de l’organisme. Ses découvertes ont mis en lumière l’influence déterminante du microbiote et de la nutrition dans la régulation des défenses naturelles et la lutte contre les infections.

« Au-delà de la reconnaissance individuelle, ce prix incarne une ambition collective : celle d’une Europe scientifique forte, appuyée sur des écosystèmes philanthropiques solides pour demeurer innovante et indépendante », a déclaré la scientifique sur LinkedIn

Un parcours sans frontières

Nommée en mars 2023 pour un mandat de six ans, Yasmine Belkaid a officiellement pris la direction générale de l’Institut Pasteur de Paris en janvier 2024. Elle prend ainsi la tête d’une institution de renommée mondiale, alors que les défis de santé globale exigent une coopération internationale sans précédent.

Au-delà de la reconnaissance personnelle, ce prix genevois met en lumière une tendance de fond : l’émergence de scientifiques au parcours transfrontalier. Ces chercheurs, formés entre plusieurs continents, apportent une vision de la science sans barrières. Ce sont ces profils cosmopolites, aujourd’hui très convoités par les grandes institutions, que les distinctions internationales comme le Prix Collen-Jeantet mettent en pleine lumière.

Dans une ère où les budgets dictent le rythme de l’innovation, Yasmine Belkaid symbolise une science globale et décloisonnée. Elle prouve que l’excellence internationale n’implique pas l’oubli de ses racines, faisant de son héritage une force au service de la découverte.

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