Sécurité, économie, culture… Alger et Tunis scellent 25 accords majeurs

L’Algérie et la Tunisie ont franchi une étape décisive dans le renforcement de leur coopération bilatérale. La 23ᵉ session de la Grande Commission mixte algéro-tunisienne, tenue ce vendredi, s’est soldée par la signature de 25 accords, mémorandums d’entente et programmes exécutifs, couvrant un éventail spectaculaire de secteurs stratégiques.

La cérémonie, supervisée conjointement par le Premier ministre algérien et la cheffe du gouvernement tunisien, a symbolisé la ferme volonté politique des deux nations de hisser leur partenariat à un niveau « inédit ».

Sécurité, économie et énergie : Un axe de stabilité consolidé

Plusieurs des accords signés se concentrent sur des domaines régaliens et économiques cruciaux. Dans le domaine de la sécurité, un accord structurant vise à renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive au sein du secteur des assurances.

Parallèlement, les deux capitales ont décidé d’harmoniser leurs standards techniques en signant un accord pour l’accréditation et le contrôle de qualité.

Le volet économique n’est pas en reste, avec des collaborations majeures dans les ressources vitales :

Un accord-cadre entre Algérienne des eaux et son homologue tunisienne.

Un partenariat renforcé dans la pêche et l’aquaculture

Une coopération approfondie dans l’hydraulique, notamment pour l’irrigation et la gestion des eaux.

Culture et médias : Le rapprochement humain en action

L’entente s’est également traduite par un rapprochement notable des sphères médiatiques et socioculturelles. Les médias publics des deux pays ont officialisé plusieurs accords de jumelage et de coopération, notamment entre Radio Algérie et la Radio tunisienne, la Télévision algérienne et son homologue tunisienne, ainsi qu’entre les agences de presse nationales, APS et TAP.

Sur le plan sociétal, des programmes exécutifs ont été signés pour la période 2026-2028, couvrant des domaines sensibles tels que la jeunesse, les sports, la promotion de la femme, de la famille, et la santé publique. Un accord de jumelage touchant la formation des enseignants pour les personnes sourdes et malentendantes souligne l’ambition d’une coopération inclusive.

Diplomatie et investissement : La coopération se diversifie

L’industrie pharmaceutique bénéficie d’un mémorandum d’entente visant une coordination renforcée entre les ministères de l’Industrie pharmaceutique (Algérie) et de la Santé (Tunisie), avec un accent mis sur la production, le contrôle et l’innovation.

Sur le front diplomatique, la formation des élites est désormais un objectif commun, avec la signature d’un mémorandum entre l’Institut diplomatique et des relations internationales d’Algérie et l’Académie diplomatique internationale de Tunisie.

Enfin, pour stimuler l’activité économique, l’Agence algérienne de promotion de l’investissement et son équivalent tunisien ont paraphé deux mémorandums clés, dont un programme exécutif 2026-2027 destiné à faciliter les projets conjoints et à améliorer l’attractivité économique des deux pays.

Par la signature de ces 25 instruments de coopération, Alger et Tunis envoient un signal fort : celui de leur engagement commun à fluidifier les échanges humains et économiques et à avancer vers une intégration régionale plus solide.

Alors que l’environnement géopolitique est marqué par de profonds bouleversements, cette session de la Grande Commission mixte a permis de jeter des bases concrètes pour l’avenir, consolidant un partenariat présenté, de part et d’autre, comme « exemplaire et durable ».