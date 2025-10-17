SEAAL – ALGER : Coupure d’eau dans ces 03 communes jusqu’au samedi 18 octobre

La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé, vendredi, une coupure dans le processus de distribution d’eau au niveau de trois communes de la capitale.

Dans un communiqué, la société a expliqué que cette interruption est la conséquence d’une fuite enregistrée sur une canalisation principale de distribution d’eau au niveau de la commune d’El Mouradia, en ce jour de vendredi 17 octobre 2025.

Ces travaux entraînent une coupure de la distribution dans les communes d’El Biar (Rue du Colonel Bougara et Rue Ziryab), El Mouradia (Rue Shakespeare) et Alger-Centre (Rue Franklin Roosevelt et Rue Blaise Pascal).

La SEAAL a assuré que le retour au programme de distribution habituel se fera progressivement le samedi 18 octobre 2025, ajoute la même source.

SEAAL : Les start-up, nouveaux partenaires pour une gestion moderne et innovante

Face à ce type de situations récurrentes et dans une volonté de moderniser sa gestion des infrastructures, SEAAL s’engage aujourd’hui dans une nouvelle dynamique basée sur l’innovation. L’entreprise publique a récemment franchi un cap stratégique en s’ouvrant à l’écosystème entrepreneurial, en particulier aux start-up et micro-entreprises.

L’objectif est clair : intégrer des solutions novatrices et écoresponsables dans les services vitaux de l’eau et de l’assainissement, deux enjeux majeurs pour l’Algérie.

Un partenariat multi-acteurs pour l’innovation

Cette dynamique rassemble plusieurs acteurs clés autour de SEAAL : l’accélérateur public Algeria Venture, l’Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat (NESDA), ainsi qu’un tissu de micro-entreprises spécialisées en services techniques, bâtiment et plomberie.

Le rapprochement avec Algeria Venture est une véritable passerelle vers l’innovation. L’accélérateur s’engage à former et accompagner ces jeunes entreprises, notamment dans le domaine de l’économie verte, les invitant à proposer des solutions techniques alliant performance technologique et impératifs environnementaux pour répondre aux défis de SEAAL.

Parallèlement, la convention avec la NESDA inscrit SEAAL dans la plateforme nationale de sous-traitance. Ce mécanisme numérique facilite l’accès des micro-entreprises aux marchés publics, traduisant les idées novatrices en opportunités concrètes sur le terrain.

L’entreprise publique a d’ailleurs officialisé des contrats directs avec des micro-entreprises actives dans les wilayas d’Alger et de Tipasa, renforçant ainsi son ancrage local.

L’initiative de SEAAL, en s’appuyant sur la créativité des jeunes et la compétence des micro-entreprises, transforme les idées novatrices en solutions concrètes. Un pas décisif pour une gestion modernisée, au service de l’environnement et, surtout, des citoyens.