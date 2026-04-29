Scandale Tahkout : le stratagème machiavélique pour vendre une villa confisquée par l’État

Un autre scandale secoue la famille Tahkout. Il s’agit cette fois-ci d’une tentative de vente d’une grande villa, sise à Dar El-Beida, qui fait l’objet d’une décision judiciaire de saisie depuis 2023. Au coeur de ce scandale figure Azzedine Tahkout, frère de l’homme d’affaire incarcéré Mahieddine Tahkout, qui est le principale accusé.

Selon le média « Ennahar », ce bien immobilier est au cœur de manœuvres frauduleuses orchestrées par des intermédiaires immobiliers dans le but de le récupérer, de le revendre illégalement et d’en tirer des profits illicites. Selon les éléments de l’enquête, Azzedine Tahkout a lui-même proposé la vente de la villa à des connaissances, en contrepartie de pots-de-vin pouvant atteindre 500 millions de centimes.

Réouverture du dossier judiciaire

Selon la même source, l’accusé a été poursuivi une nouvelle fois, bien qu’un jugement antérieur ait déjà statué sur les mêmes faits devant le tribunal correctionnel de Dar El Beïda. L’affaire avait auparavant fait l’objet d’une instruction et d’un renvoi devant le tribunal criminel de première instance.

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Lors du procès, la justice a prononcé des peines allant jusqu’à cinq ans de prison ferme à l’encontre de six accusés, dont deux placés en détention, poursuivis notamment pour des faits de falsification. Les irrégularités ont concerné un certificat négatif relatif à la villa appartenant à Fayrouz Bastal, actuellement en fuite, épouse de l’homme d’affaires incarcéré Mahieddine Tahkout. Le dossier sera prochainement réexaminé en appel devant la juridiction criminelle, après acceptation du pourvoi en cassation par la Cour suprême.

Procès en appel et nouveaux éléments

Dans ce cadre, Azzedine Tahkout devra comparaître aux côtés de deux coaccusés en liberté. Ces derniers sont soupçonnés d’avoir servi d’intermédiaires dans la tentative de vente de la villa, en complicité avec des employés de la conservation foncière de Dar El Beïda, afin d’obtenir un certificat négatif permettant la cession du bien.

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Les investigations ont conduit à l’interpellation de plusieurs suspects, après la découverte d’un récépissé de dépôt de demande de certificat établi, concernant un bien pourtant saisi et confisqué par décision judiciaire.

Impact et enquête continues

L’enquête a été déclenchée à la suite de mouvements suspects d’un individu, déjà connu des services de sécurité pour son implication présumée dans des affaires de blanchiment d’argent au profit de membres de la famille Tahkout. Ces derniers sont, pour la plupart, incarcérés pour des faits de corruption ayant conduit à la confiscation de leurs biens et avoirs.

Les investigations ont également révélé que des tentatives ont été faites pour obtenir frauduleusement des documents administratifs relatifs à cette villa, pourtant saisie depuis janvier 2020 et officiellement confisquée en décembre 2023. Plusieurs intermédiaires ont été sollicités, avec des promesses de rémunérations importantes, allant jusqu’à 200 millions de centimes, en échange de facilités au sein de la conservation foncière.

Des perquisitions ont permis la saisie de nombreux documents administratifs, contrats de vente et certificats liés à divers biens immobiliers. Certains mis en cause ont reconnu agir en tant qu’intermédiaires dans le secteur immobilier, monnayant leurs services pour faciliter des démarches administratives.

Enfin, l’enquête se poursuit afin d’identifier l’ensemble des ramifications de ce réseau et de déterminer les responsabilités de chacun dans cette tentative de détournement d’un bien sous main de justice.

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