Remaniement partiel : Tebboune opère un vaste mouvement dans le corps des walis et walis délégués

Le chef de l’État, M. Abdelmadjid Tebboune, a procédé à un important mouvement partiel touchant plusieurs walis et walis délégués à travers le territoire national. Cette décision, rendue publique par la présidence de la République, vise à renforcer l’efficacité de l’administration locale et à dynamiser la gouvernance territoriale.

Le mouvement a d’abord concerné la wilaya de Mila, où le wali Mustapha Gueriche a été relevé de ses fonctions. Plusieurs autres responsables ont été transférés d’une wilaya à une autre. Parmi eux, Fodhil Douifi, qui passe de Laghouat à Adrar, tandis que Mohamed Benmalek quitte Batna pour Laghouat. La wali Houria Akgoun est mutée de Guelma à Bouira, alors que Samir Chibani prend la direction de Guelma après avoir exercé à Oran.

Nouvelle carte administrative : plusieurs walis changent de poste à travers le pays

Le wali Ali Moulay rejoint Béni Abbès après avoir dirigé Tipaza, tandis qu’Abdelkrim Laâmouri passe de Bouira à Annaba. Ibrahim Ouchane est muté de Blida à Oran, et Fayçal Amrouche quitte In Guezzam pour Mila. Enfin, Djamel Hasshas prend la tête de la wilaya de Blida après avoir servi à Béni Abbès.

De nouvelles nominations ont également été prononcées. Noureddine Refsa, wali délégué de Dar El Beïda, devient wali d’In Guezzam, Amine Benchaoulia, wali délégué de Sidi M’hamed, prend la tête de la wilaya de Tipaza, tandis que Riyad Benahmed, wali délégué de Bou Saâda (M’sila), est nommé wali de Batna.

Tebboune redistribue les cartes dans les wilayas

Le président Tebboune a par ailleurs mis fin aux fonctions de Mahfoud Bouzertit, wali délégué de Chéraga, avant de procéder à plusieurs nouvelles désignations à Alger et dans d’autres wilayas.

Ainsi, Abdelfettah Benkarkoura, Mehrez Maamri, Abdelmalek Zeidi, Nacer Zouggari, Djamel Bougheza, Attal Omrani, Abdelkrim Ben Baba Ali et Hamid Khelfaoui ont été désignés walis délégués dans différentes circonscriptions, notamment à Alger, Biskra, Tébessa, M’sila, Tlemcen et Médéa.

Ce mouvement confirme la volonté du président Tebboune de renouveler le management territorial, d’encourager la mobilité des cadres et de renforcer la présence de l’État dans les régions. Il s’inscrit dans une démarche de modernisation de la gouvernance locale et d’adaptation aux nouveaux défis économiques et sociaux du pays.