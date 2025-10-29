Refus en série et visas annulés à la dernière minute : Madrid sanctionne une responsable à Oran

Ces derniers mois, le taux de refus des visas espagnols pour les citoyens algériens est devenu systématique, provoquant la colère des demandeurs. Cette situation a fait l’objet de protestations au consulat d’Alger, notamment de la part d’hommes d’affaires espagnols, et des cas similaires ont été rapportés au consulat d’Oran.

Des dysfonctionnements graves au sein du consulat d’Espagne à Oran ont été pointés du doigt par la presse espagnole, ces derniers jours. Ces révélations impliquaient certains fonctionnaires dans les refus systématiques et les annulations de visas Schengen déjà accordés.

En réponse à ces dépassements, le gouvernement espagnol a réagi avec la plus grande fermeté en démettant de ses fonctions une responsable consulaire.

Le gouvernement espagnol limoge une responsable consulaire à Oran

Le gouvernement de Pedro Sánchez est intervenu directement dans ce qui est qualifié par la presse de « la crise des visas entre l’Algérie et l’Espagne« . José Manuel Albares, ministre espagnol des Affaires étrangères, a limogé immédiatement Susana Guzmán, la plus haute responsable des visas au consulat d’Oran, mardi dernier.

En effet, cette décision est intervenue dès le lendemain de la visite officielle du ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, à Alger.

La fonctionnaire limogée était en poste au consulat d’Oran depuis août 2023, après avoir exercé les mêmes fonctions de responsable des visas au consulat de Rabat depuis 2019. Cependant, un rapport d’El Independiente indique que le problème pourrait être plus large, citant deux autres employés du consulat d’Oran comme potentiellement responsables des irrégularités dans l’octroi des visas Schengen aux demandeurs algériens.

Des visas Schengen accordés annulés à la dernière minute

L’affaire a éclaté à la suite de plaintes croissantes de demandeurs algériens dénonçant de graves irrégularités dans la gestion des visas au consulat général d’Espagne à Oran. Outre les rejets systématiques et la réduction de la durée des visas accordés, l’entité aurait même procédé à l’annulation de visas Schengen déjà délivrés.

Pour bloquer les voyageurs, des listes de détenteurs de visas annulés auraient été envoyées aux ports et aux aéroports. Cette procédure, qui indiquait l’annulation de visas pourtant apposés sur les passeports, a semé une profonde confusion chez les voyageurs, qui n’ont reçu aucune explication.

Les voyageurs concernés se sont retrouvés bloqués au dernier moment, incapables d’embarquer malgré la possession d’un visa. Ils avaient déjà engagé des frais considérables (billets, réservation d’hôtel…), subissant ainsi d’importantes pertes financières. Lorsqu’ils ont cherché des explications aux consulats pour ces annulations inédites, les agents ont évoqué « des problèmes dans les dossiers » ou ont prétendu les avoir contactés sans succès, indique la presse espagnole.

