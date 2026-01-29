« Qu’il crève, vive Le Pen ! » : un Algérien victime d’une attaque raciste au cutter en France

Mercredi à Strasbourg, un homme de 33 ans a écopé de 18 ans de réclusion criminelle pour avoir tenté d’égorger un Algérien dans un centre d’hébergement. La cour d’assises du Bas-Rhin a retenu la circonstance aggravante du racisme : l’homme avait grièvement entaillé la gorge de sa victime avec un cutter avant de s’en vanter avec des injures racistes.

Suivant les réquisitions du parquet, l’avocate générale a fustigé un « crime de haine qui porte atteinte aux valeurs de la République », commis par un individu au profil psychopathe.

Le drame s’est déroulé le 4 mai 2024 dans un hôtel social de la banlieue de Strasbourg. L’accusé y a violemment agressé un ressortissant algérien de 41 ans avant d’exprimer son absence totale de remords. Lors de son arrestation par les gendarmes et de l’intervention des pompiers, il a revendiqué son acte avec une haine décomplexée, lançant notamment : « Qu’il crève, vive Le Pen ! », ou encore « J’ai tué un Arabe et je suis fier de moi, j’irai au tribunal la tête haute ».

Un Algérien de 41 ans victime d’une attaque raciste au cutter à Strasbourg

Au-delà de l’agression, le dossier souligne une haine raciale et antisémite viscérale. En détention, l’individu a multiplié les provocations : inscriptions nazies, propos négationnistes et insultes envers les étrangers dans sa correspondance privée.

En effet, il y dénonçait notamment une France qui « donne tout aux étrangers » au détriment des nationaux. Confronté à ces preuves lors de l’audience, l’accusé a refusé de s’exprimer, contraignant les juges à s’appuyer uniquement sur les rapports d’enquête.

Le parcours de Florian D. est marqué par une enfance violente et un alcoolisme chronique débuté dès l’âge de 14 ans. Déjà connu pour des actes de violence, l’accusé a tenté de justifier son geste par une « erreur de jugement » sous l’emprise de l’alcool, affirmant avoir pris sa victime pour un « terroriste ».

Si sa défense a plaidé le désespoir d’un homme brisé, elle a néanmoins reconnu le caractère « gravissime » de l’acte et l’horreur des propos tenus. La victime, quant à elle, ne pourra jamais témoigner : après avoir vécu ses derniers mois dans le traumatisme, l’homme est décédé accidentellement par noyade dans le Rhin en juillet 2025.

