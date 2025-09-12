Psychotropes, armes et grosses sommes d’argent : la police démantèle un réseau criminel à Alger

Les services de sûreté d’Alger ont réussi, cette semaine, à neutraliser un réseau criminel qui semait la terreur parmi la population. L’opération, menée par la brigade spécialisée dans la lutte contre la criminalité organisée, a conduit à l’arrestation de quatre individus et à la saisie d’importantes quantités de drogues, d’armes blanches et d’argent liquide.

Selon le communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale, l’opération s’est déroulée au niveau de la circonscription administrative de Dar El Beïda, après un suivi minutieux de suspects soupçonnés d’activités illégales.

Quatre individus ont été interpellés, dont trois accusés de création et d’animation d’un groupe criminel organisé, tandis que le quatrième est poursuivi pour complicité. Ces personnes sont soupçonnées d’avoir cherché à instaurer un climat de peur et d’insécurité au sein de la population.

L’intervention a permis de mettre la main sur :

1 848 comprimés psychotropes prêts à la revente,

prêts à la revente, 10 armes blanches prohibées de différents types,

de différents types, une somme de 6,8 millions de dinars en liquide ,

, ainsi que 500 000 dinars supplémentaires, considérés comme des revenus tirés du trafic de stupéfiants.

Ces saisies confirment l’ampleur des activités criminelles du groupe, qui s’adonnait non seulement au trafic de drogues mais aussi à la diffusion d’un climat de violence et de peur.

À l’issue de la procédure légale, les mis en cause ont été présentés devant les juridictions compétentes afin de répondre de leurs actes. L’affaire illustre la détermination de la police algérienne à combattre les réseaux criminels organisés et à protéger les citoyens des menaces liées au trafic de drogue et à la détention d’armes prohibées.

Criminalité en Algérie en 2025 : premiers bilans et tendances préoccupantes

Les premiers bilans sécuritaires de l’année 2025 mettent en lumière une situation préoccupante en Algérie. Selon les communiqués du ministère de la Défense nationale, l’Armée Nationale Populaire (ANP) a multiplié les opérations contre le narcotrafic et le terrorisme au cours du premier semestre. Près de 1 200 trafiquants de drogue ont été arrêtés, tandis que les saisies atteignent des volumes impressionnants : plus de 17 tonnes de kif traité, 663 kilogrammes de cocaïne et près de 24 millions de comprimés psychotropes. Ces chiffres illustrent à la fois l’ampleur du trafic et l’intensité des efforts de répression.

La lutte antiterroriste reste également d’actualité. Trente-cinq terroristes ont été neutralisés depuis janvier, et 227 personnes soupçonnées d’apporter un soutien logistique aux groupes armés ont été interpellées. Les forces de sécurité ont par ailleurs récupéré plus de 330 armes à feu et des quantités importantes de munitions. Ces opérations témoignent de la vigilance constante des autorités face à une menace qui, bien que réduite, n’a pas totalement disparu du paysage national.

Montée de la cybercriminalité et nouveaux défis sécuritaires

En parallèle des formes classiques de criminalité, la cybercriminalité prend une ampleur inédite. Les services spécialisés estiment sa progression annuelle à environ 15 %. Les fraudes électroniques, arnaques bancaires en ligne et diffusion de contenus illicites sont en forte hausse, touchant un public de plus en plus large. Plus de 5 000 affaires avaient été recensées en 2024, et les premières données de 2025 confirment cette tendance à la hausse.

Ces évolutions révèlent une criminalité en pleine mutation, combinant délits traditionnels et infractions numériques complexes. Si les taux d’élucidation demeurent élevés et traduisent une efficacité certaine des services de sécurité, l’ampleur des saisies et le volume des affaires traitées montrent que le défi reste immense. Pour 2025, les autorités devront conjuguer renforcement des dispositifs classiques et montée en puissance des moyens techniques afin de contenir une criminalité de plus en plus diversifiée et transnationale.