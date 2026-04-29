Prévisions météo : pluies orageuses et vents forts, plusieurs wilayas sous vigilance ce jeudi 30 avril

Une nouvelle perturbation météorologique s’abat sur l’Algérie ce jeudi 30 avril, menaçant de compliquer sérieusement les déplacements. Entre des pluies orageuses intenses dans le nord et des vents de sable aveuglants au sud, l’Office national de la météorologie (ONM) a placé plusieurs wilayas sous haute surveillance. Si vous devez prendre la route aujourd’hui, la prudence est de rigueur. Voici les prévisions météo du jour.

Après plusieurs jours marqués par une instabilité persistante, la prévisions météo continuent de jouer les trouble-fêtes en cette fin de semaine. Ce jeudi 30 avril, les précipitations s’installent durablement dans plusieurs régions du pays, accompagnées par des rafales de vent parfois soutenues. Un scénario météo qui prolonge une séquence agitée et impose la prudence, notamment sur les axes routiers.

Les services de l’Office national de la météorologie (ONM) maintiennent leurs alertes face à un épisode pluvio-orageux actif. Plusieurs wilayas se retrouvent directement exposées à ces intempéries, notamment Souk Ahras, Tébessa, Oum El Bouaghi, Batna, Constantine, Mila et Sétif. Plus à l’intérieur du pays, M’sila, Djelfa, Tiaret et Laghouat figurent également parmi les zones concernées, tout comme Illizi, In Salah et Tamanrasset au sud.

Ces précipitations, souvent accompagnées d’orages, risquent de provoquer localement des accumulations d’eau et de compliquer les déplacements, en particulier dans les zones urbaines sensibles au ruissellement.

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Vigilance météo : Alerte jaune sur plusieurs wilayas

Au-delà des zones directement touchées par les fortes pluies, l’ONM élargit la vigilance jaune à un large périmètre. Une trentaine de wilayas restent sous surveillance en raison de risques de pluies intermittentes et d’orages. Parmi elles, Béjaïa, Tizi Ouzou, Blida, Médéa, Bouira, Jijel, Skikda ou encore Annaba.

Cette configuration traduit une instabilité diffuse, avec des averses parfois irrégulières mais capables de surprendre par leur intensité sur de courtes durées. Clairement, le ciel ne compte pas se stabiliser immédiatement.

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Prévisions météo de ce 30 avril : des vents violents au programme !

Comme si la pluie ne suffisait pas, plusieurs régions du sud doivent composer avec des vents soutenus. Ouargla, Illizi, In Salah, Adrar, Tamanrasset et Djanet restent sous vigilance jaune pour vents violents.

Ces rafales peuvent soulever des quantités importantes de sable, réduisant fortement la visibilité et compliquant la circulation, notamment sur les routes ouvertes du Sahara. Un cocktail météo typique du printemps algérien, mais qui exige une vigilance accrue.

En bref…

Ce dernier jour d’avril confirme une tendance claire, la météo reste instable et imprévisible. Entre pluies orageuses au nord et vents chargés de sable au sud, le pays traverse une phase de transition marquée.

Les prochains jours devront confirmer si cette perturbation s’essouffle ou si elle s’inscrit dans la durée. En attendant, une chose ne fait aucun doute : parapluie et prudence restent de mise.

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