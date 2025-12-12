Port de Béjaïa : ce que les douaniers ont découvert dans ces 24 boîtes de conserve dépasse l’imagination

Le trafic de stupéfiants et de psychotropes est un fléau mondial dont la résilience repose largement sur l’ingéniosité déroutante des réseaux criminels. Pour contourner les dispositifs de sécurité sophistiqués mis en place aux frontières et dans les zones de transit, les contrebandiers rivalisent d’imagination pour dissimuler leur marchandise illicite.

Des double-fonds élaborés dans les véhicules aux cargaisons banalisées, en passant par l’intégration méticuleuse de la drogue dans des produits de consommation courante, chaque tentative est une véritable leçon de camouflage et de ruse. Ces méthodes, souvent audacieuses et complexes, visent à transformer des objets du quotidien en des cachettes insoupçonnables, témoignant de l’ampleur et de la détermination du crime organisé.

Face à cette menace constante, la vigilance des services de douane constitue le dernier rempart, nécessitant un flair et un professionnalisme sans faille pour déjouer ces stratagèmes. C’est précisément cette vigilance qui a permis de mettre au jour une tentative particulièrement spectaculaire et audacieuse en Algérie.

Les douaniers du Port de Béjaïa viennent en effet de réaliser une saisie record de près de 42 000 comprimés d’ecstasy, découvrant la cargaison illicite dissimulée de manière ingénieuse dans des… boîtes de conserve.

L’ingénieuse cachette déjouée : 41 722 comprimés d’ecstasy saisis dans des boîtes de conserve à Béjaïa

En effet, pas moins de 41 722 comprimés d’ecstasy ont été saisis au niveau du port de Béjaïa, révélant l’astuce ingénieuse mais vaine d’un voyageur pour introduire sa marchandise illicite sur le territoire national.

Selon un communiqué de la Direction Générale des Douanes Algériennes (DGDA) publié ce vendredi, la découverte a eu lieu sur un passager récemment arrivé à bord d’un ferry étranger en provenance du port de Sète, en France.

Le contrebandier présumé, pensant avoir trouvé le stratagème parfait pour échapper au contrôle, avait choisi une méthode pour le moins originale : dissimuler l’énorme quantité de psychotropes dans 24 boîtes de conserve.

La marchandise était soigneusement cachée à l’intérieur d’un véhicule utilitaire.

Malgré l’effort de dissimulation, les contrôleurs de la douane algérienne ont déjoué la tentative en découvrant les comprimés. La voiture et l’intégralité des psychotropes ont été immédiatement saisis. Le mis en cause a été appréhendé et remis à la justice pour répondre de ses actes.

Cette opération d’envergure est saluée par la DGDA, qui y voit une preuve de l’efficacité de sa stratégie de lutte contre le crime organisé.

« Cette opération confirme l’engagement des douanes algériennes, en coordination avec les différentes administrations de l’État, à mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre la contrebande et le crime organisé, et reflète la disponibilité et la vigilance du personnel pour protéger la sécurité et la santé publiques, » conclut la même source.

La saisie de ces 41 722 unités d’ecstasy représente un coup dur porté aux réseaux de trafic de drogues, réaffirmant le rôle crucial des services douaniers dans la protection de la jeunesse et de la santé publique en Algérie.