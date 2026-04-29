Opéré avec succès, Luca Zidane donne des nouvelles sur son état de santé

Le gardien de but de l’équipe d’Algérie Luca Zidane a vécu des moments particulièrement éprouvants lors du dernier match de son équipe Granada CF face à UD Almería. Titulaire dans les bois, le portier a été victime d’un choc violent en pleine rencontre, nécessitant une évacuation immédiate vers l’hôpital. Les examens médicaux ont révélé une fracture de la mâchoire accompagnée d’une atteinte au massif facial, une blessure sérieuse qui a rapidement suscité l’inquiétude.

Luca Zidane opéré avec succès

Face à la gravité de la situation, le staff médical n’a pas tardé à intervenir. Le joueur a subi une opération chirurgicale délicate afin de stabiliser la fracture et traiter les lésions. Une intervention qui s’est finalement bien déroulée, comme l’a confirmé le principal concerné lui-même.

Très actif sur les réseaux sociaux, Luca Zidane a tenu à rassurer ses supporters en publiant un message sur son compte Instagram. « L’opération s’est très bien passée. Plus de peur que de mal », a-t-il écrit, affichant un certain optimisme malgré la dure épreuve.

🟢 À LIRE AUSSI : Coupe du monde menacée pour Luca Zidane

Dans le même post, le gardien de but de 28 ans n’a pas manqué d’adresser un message particulier aux supporters algériens, visiblement très affectés par la nouvelle. « Je serai de retour très prochainement sur les terrains. Merci pour vos messages de soutien », a-t-il ajouté, témoignant de son attachement au public et de sa détermination à revenir au plus vite à la compétition.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Luca Zidane (@luca)

Sera-t-il présent en Coupe du monde 2026 ?

Cette blessure intervient à un moment crucial de la saison, mais surtout à l’approche d’échéances internationales majeures. À quelques semaines de la Coupe du monde-2026, Luca Zidane se lance désormais dans une véritable course contre la montre. Son objectif est clair : retrouver l’intégralité de ses moyens physiques afin de figurer dans la liste finale de la sélection algérienne.

🟢 À LIRE AUSSI : Coupe du monde 2026 : Mandrea et Mastil forfaits, alerte rouge dans les bois !

Une perspective qui représente un véritable soulagement pour le sélectionneur national Vladimir Petković. Ce dernier doit déjà composer avec plusieurs absences de taille dans le secteur des gardiens de but. En effet, Melvin Mastil et Anthony Mandréa sont actuellement blessés et d’ores et déjà forfaits pour le rendez-vous mondial.

Dans ce contexte délicat, le retour rapide de Luca Zidane serait une excellente nouvelle pour les Verts. Son expérience et son sang-froid pourraient s’avérer précieux dans une compétition aussi exigeante. En attendant, tous les regards restent tournés vers son processus de rééducation, avec l’espoir de le revoir rapidement défendre les bois, aussi bien en club qu’en sélection nationale.

🟢 À LIRE AUSSI : « Notre objectif est remporter la Coupe du monde 2026 », la folle ambition d’un international algérien