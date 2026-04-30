OPEP : après la décision surprise des Émirats, Alger rappelle les fondamentaux

L’Algérie a réaffirmé, ce mercredi 29 avril, sa pleine adhésion à l’OPEP et à l’OPEP+. Dans un communiqué publié par le ministère des Hydrocarbures, Alger rappelle que ces deux cadres constituent les piliers de la stabilité du marché pétrolier mondial.

La prise de parole intervient vingt-quatre heures après l’annonce par Abou Dhabi de son retrait de l’organisation. Sans jamais citer ce départ, le texte officiel martèle une ligne constante. La discipline collective et la défense des intérêts des pays producteurs restent au cœur de la politique algérienne.

L’Algérie rappelle le rôle structurel de l’OPEP dans l’équilibre des marchés

Le ministère des Hydrocarbures détaille la fonction de l’OPEP. L’organisation, écrit-il, défend les intérêts des pays producteurs, stabilise les marchés et instaure un dialogue équilibré avec les pays consommateurs. Depuis sa création, l’OPEP a démontré sa capacité à maintenir les équilibres mondiaux, à organiser l’offre face à la demande et à accompagner la croissance de l’économie mondiale.

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Le communiqué établit un lien direct entre le développement du secteur algérien des hydrocarbures et l’appartenance à l’OPEP. Selon le texte, ce lien est « historique et structurel ». L’Algérie se présente comme un membre pleinement engagé, fidèle à trois principes : la solidarité, la consultation et la discipline collective.

Dix ans après l’Accord d’Alger, une ligne de conduite inchangée

Le ministère rappelle l’approche du dixième anniversaire de l’Accord d’Alger, signé en 2016. Cet accord a conduit à la Déclaration de coopération, connue sous le nom d’OPEP+. L’Algérie estime que les décisions prises durant cette décennie, fondées sur la cohésion et la responsabilité des membres, ont maintenu la stabilité du marché pétrolier mondial et soutenu la croissance économique.

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Le communiqué conclut par une phrase qui résume la position algérienne : l’Algérie réaffirme sa volonté de poursuivre et de renforcer son engagement au sein de l’OPEP et de l’OPEP+, dans un esprit de responsabilité collective, de dialogue et de coordination, au service d’une stabilité durable du marché.

En somme, sans référence directe aux récents départs au sein de l’OPEP, le message algérien ne laisse aucune place à l’ambiguïté. Alger reste dans l’alliance et entend y jouer un rôle actif. À dix jours d’un anniversaire dont elle fut l’artisan, l’Algérie confirme sa place parmi les membres historiques de l’organisation.

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