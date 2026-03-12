Nouvelles lignes de bus Algérie‑Tunisie : combien coûtent les trajets ? 

Ce jeudi 12 mars 2026, l’Algérie et la Tunisie franchissent une nouvelle étape dans leurs connexions terrestres avec le lancement de nouvelles lignes de bus internationales.

La première liaison, reliant Alger à Tunis, prend effet dès aujourd’hui, offrant aux voyageurs un trajet régulier à travers plusieurs villes majeures des deux pays. La seconde ligne, qui relie Annaba à Tunis, débutera demain, vendredi 13 mars, renforçant l’accès aux déplacements pour les habitants de l’est algérien.

Ces initiatives, mises en place par la Société nationale tunisienne de transport interurbain en collaboration avec la Société algérienne des services et du transport (SOGRAL), visent à faciliter les voyages transfrontaliers tout en complétant le réseau existant, notamment la ligne ferroviaire réouverte en 2024 entre Tunis et Annaba. Les citoyens disposent ainsi d’une alternative pratique et organisée pour franchir la frontière, avec des horaires, des itinéraires et des tarifs désormais clairs et accessibles.

Ligne de bus Alger – Tunis : mise en service dès ce jeudi

Dès ce soir, la ligne reliant Alger à Tunis est opérationnelle.

Programme :

Départs : de l’Algérie (gare SOGRAL – Chéraga) et de la Tunisie (gare Bab Aliwa)

: de (gare SOGRAL – Chéraga) et (gare Bab Aliwa) Jours : jeudi et samedi chaque semaine

Heure : 20h00 dans les deux sens

Étapes du trajet : Constantine, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Le Kef (Tunisie), Tajerouine, Kelaa Senan

Tarifs :

Depuis Alger vers Tunis : 80 dinars tunisiens , payables en dinars algériens

dinars algériens Depuis Tunis vers Alger : 120 dinars tunisiens (~ 5400 DZD )

Annaba – Tunis : première traversée demain vendredi

La seconde liaison, qui relie Annaba à Tunis, commencera vendredi 13 mars 2026, avec une fréquence plus élevée.

Programme :

Départs : de Annaba et de Tunis (gare Bab Saadoun)

: de et (gare Bab Saadoun) Jours : jeudi, vendredi, samedi et dimanche chaque semaine

Heure : 07h00 dans les deux sens

Étapes du trajet : El Kala, Ain El Assel, Ben M’Hidi, El Ayoun, Babouch, Ain Draham, Jendouba, Béja

Tarifs :

Depuis Annaba vers Tunis : 33 dinars tunisiens , payables en dinars algériens

dinars algériens Depuis Tunis vers Annaba : 40 dinars tunisiens (~ 1800 DZD )

Il est à noter que la réservation préalable est obligatoire, que ce soit auprès des agences commerciales ou directement aux gares, notamment à la gare Caroubier pour les départs algériens, avec présentation d’un passeport valide. Cette mesure garantit la sécurité et la régularité des trajets.