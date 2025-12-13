Météo Algérie : fortes pluies et chutes de neige à prévoir dès ce samedi 13 décembre

Alors que le week-end approche, la météo s’annonce particulièrement instable sur plusieurs régions du pays. Les services météorologiques ont émis une alerte spéciale signalant l’arrivée de pluies orageuses accompagnées de grêlons dans plusieurs wilayas, notamment dans le Sud. Les habitants de Naâma, Béchar et Béni Abbès doivent se préparer à un épisode pluvieux notable.

Selon les prévisions, ces précipitations débuteront samedi dès 3 heures du matin et se poursuivront jusqu’au dimanche à 9 heures. Les cumuls de pluie attendus varieront entre 20 et 40 mm, avec des pointes locales pouvant atteindre 50 mm. Les conditions météorologiques restent donc particulièrement préoccupantes pour la circulation et les activités en extérieur dans ces régions.

Par ailleurs, la wilaya de Tindouf connaîtra également des pluies orageuses avec grêle. Ce phénomène débutera vendredi soir à 21 heures et se prolongera jusqu’au samedi à la même heure, avec des cumuls locaux estimés entre 20 et 30 mm. Les services météorologiques recommandent la prudence et la vigilance, en particulier pour les automobilistes et les personnes vivant à proximité des zones sensibles aux inondations.

Temps hivernal en Algérie : retour de la neige dans plusieurs régions dès ce samedi !

Pour ce samedi 13 décembre, le temps restera globalement pluvieux et froid sur plusieurs régions du pays. Dans le Nord, les précipitations toucheront essentiellement les wilayas de l’Ouest, tandis que le Centre et l’Est connaîtront un ciel partiellement nuageux. La neige fera son apparition sur les sommets des Hauts-Plateaux durant la nuit, impactant notamment les zones d’altitude supérieure à 1000 mètres. Les wilayas concernées par cet épisode hivernal sont Naâma, Béchar, Béni Abbès, Tindouf et El Bayadh.

Les températures varieront entre 19 et 21 °C sur les régions côtières et entre 11 et 21 °C dans les régions intérieures. Les vents, eux, souffleront avec des rafales pouvant atteindre 50 km/h, accentuant la sensation de froid dans les zones exposées. Dans le Sud, le temps alternera entre soleil et pluie. Des chutes de neige sont attendues sur les sommets du mont Antar durant la nuit. Les températures oscilleront entre 13 et 23 °C, tandis que le vent soufflera jusqu’à 40 km/h, provoquant localement des conditions venteuses.

Face à ces conditions, les autorités locales et les services de météorologie appellent à la vigilance, en particulier sur les routes et dans les zones vulnérables aux inondations et aux chutes de neige. Les habitants sont invités à suivre régulièrement les bulletins météorologiques pour adapter leurs déplacements et leurs activités en conséquence.

Le week-end s’annonce donc marqué par une météo instable, avec un mélange de pluies, d’averses orageuses et de neige, rappelant à tous que l’hiver s’installe progressivement sur le territoire algérien.