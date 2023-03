L’influenceuse épouse du chanteur algérien Fayçal El mignon se distingue au Canada

Sarah Adjelina, l’influenceuse algérienne vivant au Canada depuis plusieurs années, a reçu une distinction dans son domaine. En effet, la jeune femme de 27 ans a remporté le prix d’influence du Gala annuel du mérite féminin 2023, une distinction qui la consacre comme la meilleure influenceuse au Canada.

Sur Instagram, où elle compte une communauté de près de 197.000 abonnés, Sarah partage un contenu destiné à la gent féminine, notamment des astuces de beauté et quelques détails de sa vie quotidienne, tels que des photos de ses voyages ou encore ses tenues vestimentaires.

Effectivement, le prix remporté par la belle blonde témoigne de son influence grandissante sur les réseaux sociaux et de l’appréciation de sa communauté. Dans sa publication sur Instagram annonçant sa victoire, Sarah Adjelina n’a pas hésité à remercier ses fans pour leur soutien inconditionnel et a salué les femmes et les hommes qui la soutiennent.

Ainsi, Sarah a écrit sous le post : Ce fût un plaisir de partager ce moment et de rencontrer des femmes incroyables et des hommes qui les supporte. Avant d’ajouter : Merci à vous de me supporter autant, une communauté incroyable, tout est dans la qualité et non la quantité. Tahia djazayair.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SARAH (@sarah.adjelina)

Sarah Adjelina gagne l’admiration de ses followers

En outre, Sarah Adjelina est mariée au chanteur algérien Fayçal el Mignon depuis 2021. Sa réussite dans le domaine de l’influence sur les réseaux sociaux ainsi que son mariage avec une personnalité célèbre en Algérie ont suscité l’admiration de ses fans et ont renforcé sa popularité dans son pays.

En effet, l’influenceuse algérienne a réussi à se faire une place dans le monde des réseaux sociaux grâce à son contenu intéressant et à son engagement envers sa communauté. Sa victoire au Gala annuel du mérite féminin 2023 confirme sa position de leader dans l’industrie de l’influence au Canada.