“Les mabouls savent compter” : Sarah Knafo brandit sa facture controversée à 9 milliards sur l’Algérie

Les tensions diplomatiques entre Paris et Alger sont de nouveau sous les projecteurs après les propos d’Emmanuel Macron sur les « mabouls », une sortie qui alimente les appels à un durcissement des relations. Dans ce contexte, l’eurodéputée Sarah Knafo jette à nouveau de l’huile sur le feu, en avançant un bilan financier particulièrement contesté.

Selon ses propres estimations, l’Algérie représenterait un coût annuel de plus de 9 milliards d’euros pour la France. Un montant qui demeure toutefois une évaluation strictement personnelle de l’élue, dépourvue de vérification officielle.

En déplacement en Ariège lundi, Emmanuel Macron s’en est pris aux partisans d’une ligne dure envers l’Algérie. Il a notamment déploré le véritable « parcours du combattant » imposé aux médecins algériens exerçant en France. Cette déclaration n’a pas manqué de susciter de vives réactions à l’Hexagone.

« Les mabouls savent compter »

En réaction aux propos d’Emmanuel Macron, l’eurodéputée Sarah Knafo a répliqué sur le réseau social X avec une « facture » au ton polémique, affirmant que « les mabouls savent compter ». Elle y dresse un inventaire du coût supposé de l’Algérie pour la France.

Selon ses estimations, les dépenses se répartiraient ainsi : 136 millions d’euros d’aide au développement, 100 millions d’impayés hospitaliers et environ 880 millions liés aux fraudes aux retraites. L’élue avance également des chiffres massifs concernant les transferts financiers (2 milliards de manque à gagner fiscal), les aides sociales (1,6 milliard) et le logement social (1,5 milliard).

Enfin, elle impute à l’immigration algérienne des coûts liés à la scolarité des étudiants (380 millions), à la gestion des clandestins algériens (260 millions) et, surtout, à la délinquance, qu’elle évalue seule à 2,2 milliards d’euros.

La méthode de Knafo déjà à l’oeuvre en 2025

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’eurodéputée suscite la controverse en s’appuyant sur ses propres données chiffrées pour critiquer la politique étrangère française. Déjà en 2025, Sarah Knafo avait créé la polémique en avançant ses estimations sur l’aide publique au développement (APD). Elle avait alors affirmé que la part de cette aide spécifiquement allouée à l’Algérie s’élevait à 800 millions d’euros, un montant qui avait déjà provoqué de vifs débats sur la réalité des flux financiers entre les deux rives de la Méditerranée.

Face à la polémique, l’ambassade de France à Alger a apporté un démenti catégorique aux affirmations de Sarah Knafo. L’eurodéputée de Reconquête avait avancé le chiffre de 800 millions d’euros d’aide annuelle à l’Algérie, une estimation jugée sans fondement par la diplomatie française.

En réalité, les données officielles pour l’année 2022 font état d’une aide de 132 millions d’euros. L’ambassade précise par ailleurs que ces fonds, loin d’être versés directement au Trésor algérien, sont fléchés vers des missions précises : le financement des bourses étudiantes (121 millions euros), la coopération culturelle et scientifique (8,5 millions euros), l’appui aux projets économiques via l’AFD (1,5 million euros) et des actions de réinsertion et de coopération territoriale (280 000 euros).

Cette controverse avait conduit l’Algérie à porter plainte pour diffusion de fausses nouvelles. Si le parquet de Paris a finalement décidé de classer l’affaire sans suite, il a néanmoins souligné que les allégations en question manquaient de fondements solides.

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