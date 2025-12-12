L’écosystème entrepreneurial algérien franchit une étape : « Scale-up », le nouveau label

Le Journal Officiel algérien (n° 81) a publié un décret exécutif historique qui instaure la marque « Entreprise Accélérée » (ou « Scale-up »). Cette nouvelle labellisation est destinée aux jeunes entreprises ayant dépassé la phase de lancement pour réaliser une croissance rapide et significative. Le texte vise à renforcer l’écosystème de l’innovation en offrant un soutien accru aux projets qui ont prouvé leur succès commercial.

Le décret exécutif n° 25-311, signé le 1er décembre par le Premier Ministre Seif El Ghrib, amende et complète le dispositif initial (décret exécutif n° 20-254) qui régissait déjà les marques « Start-up », « Projet Innovant » et « Incubateur ».

Selon ce nouveau texte, la marque « Entreprise Accélérée » (Scale-up) est attribuée à toute entreprise soumise au droit algérien qui remplit les conditions suivantes :

Elle s’appuie sur des produits, services ou un modèle d’affaires innovant.

Son chiffre d’affaires a augmenté d’au moins 20 % au cours des trois dernières années.

Elle doit consacrer au moins 3 % de ses revenus ou de son capital à l’investissement en recherche et développement (R&D).

Pour obtenir cette marque, valable pour une durée de quatre ans renouvelable, la demande doit être déposée en ligne via le portail électronique des entreprises naissantes. Le dossier doit notamment inclure une présentation détaillée du produit/service et de ses aspects innovants, un curriculum vitae des fondateurs, une vidéo de trois minutes démontrant la croissance de l’entreprise, ainsi que toute preuve d’expansion internationale (opérations d’exportation ou ouverture de succursales) ou de propriété intellectuelle.

Une étape stratégique pour l’écosystème entrepreneurial

Le ministère de l’Économie de la Connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises a qualifié l’introduction de la marque « Scale-up » d’« évolution importante » et d’« extension naturelle » de la marque « Start-up ». Selon le ministère, ce nouveau classement a pour objectif d’« accompagner les projets ayant dépassé la phase de création et prouvé leur capacité à réaliser une croissance effective », leur permettant de bénéficier d’un soutien accru et d’« opportunités plus larges d’expansion locale et internationale ».

L’instauration de la « Scale-up » reflète une maturité croissante du système entrepreneurial algérien. Elle ne fait pas qu’épauler les projets avancés, mais envoie aussi « un signal clair que l’Algérie s’efforce de construire une économie basée sur l’innovation et la croissance rapide », créant un chemin clair de l’étape Start-up à l’étape Scale-up pour un développement économique durable.

Le nouveau décret a également introduit des critères de performance précis pour le renouvellement des marques existantes : « Entreprise Naissante » (Start-up), « Projet Innovant » et « Incubateur ». Pour le renouvellement de la marque « Start-up », l’entreprise doit non seulement conserver son caractère innovant, mais aussi répondre à des conditions de capital : son capital doit être détenu à au moins 50 % par des personnes physiques, des fonds d’investissement agréés, ou d’autres entreprises déjà labellisées « Start-up » ou « Incubateur ».

L’entreprise souhaitant renouveler sa marque doit également prouver que ses possibilités de croissance sont « suffisamment grandes ». Le dossier de renouvellement devra présenter des indicateurs de performance clés, notamment : les réalisations principales, les revenus des trois dernières années, l’évolution du nombre de clients/utilisateurs, le bilan des financements levés, ainsi que le nombre de brevets ou de logiciels enregistrés.

Concernant la marque « Incubateur », le dossier de renouvellement doit obligatoirement inclure la liste des projets qu’il a accompagnés et qui ont obtenu l’une des marques (« Projet Innovant », « Start-up », ou « Scale-up ») ainsi que les contrats signés dans le cadre de l’innovation ouverte au cours des cinq dernières années.