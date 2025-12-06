L’Algérie exporte pour la 1ʳᵉ fois des produits pharmaceutiques vers ce pays arabe

L’Algérie a enregistré, jeudi dernier, une avancée importante dans le domaine de l’exportation des produits pharmaceutiques. Depuis la wilaya d’Oum El Bouaghi, la première cargaison de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques a été envoyée vers deux destinations stratégiques : le Sultanat d’Oman et la République populaire de Chine. Cette opération marque une étape clé dans la stratégie nationale visant à renforcer la présence des produits algériens sur les marchés internationaux.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de promotion de l’industrie nationale et dans la volonté des autorités de diversifier les exportations hors hydrocarbures, en misant sur des secteurs à forte valeur ajoutée comme le pharmaceutique.

Une coopération économique renforcée avec le Sultanat d’Oman

L’exportation vers le Sultanat d’Oman a été réalisée par le groupe IMGSA des industries pharmaceutiques, basé à Oum El Bouaghi. Cette opération s’accompagne de la signature de deux accords de coopération économique entre les deux pays, destinés à renforcer les échanges commerciaux et les investissements dans le secteur de la santé.

L’ambassadeur du Sultanat d’Oman en Algérie, Saïf Rachid Al-Badaï, a salué cette initiative qu’il a qualifiée de « très bon signe ». Il s’est dit satisfait de voir ce partenariat se concrétiser après une période de travail commun, tout en affirmant que l’Algérie offre aujourd’hui de réelles opportunités d’investissement dans plusieurs domaines, notamment l’industrie pharmaceutique.

Une première ouverture prometteuse vers le marché chinois

Parallèlement aux exportations vers Oman, le groupe IMGSA a également expédié une première cargaison de caoutchouc naturel vers la Chine. Cette opération représente un pas important dans l’accès au marché chinois, connu pour ses exigences élevées en matière de qualité et de conformité aux normes internationales.

Un représentant du partenaire chinois a estimé que cette opération constitue un véritable point de départ pour les exportations algériennes vers la Chine. Il a exprimé son souhait de voir cette coopération se développer davantage dans les années à venir, à travers l’élargissement des gammes de produits exportés.

Des volumes d’exportation en constante évolution

Le président-directeur général du groupe IMGSA a apporté des précisions sur les volumes exportés. Selon lui, la cargaison destinée au Sultanat d’Oman est composée de deux conteneurs. Concernant la Chine, un premier conteneur a déjà été expédié, tandis qu’un second est prévu dans un délai de dix jours. Une autre cargaison est également en préparation à destination du Yémen.

Ces opérations confirment la montée en puissance progressive des exportations du groupe et son ambition de s’imposer sur plusieurs marchés à la fois.

Des perspectives solides pour l’industrie pharmaceutique algérienne

Autre point important annoncé par le PDG d’IMGSA : le partenaire chinois a formulé une demande de fourniture mensuelle de carbonate de calcium liquide. La quantité annuelle totale est estimée à 500 tonnes, ce qui représente un volume considérable et un contrat potentiellement structurant pour l’entreprise.

Ces nouvelles perspectives traduisent l’évolution positive de l’industrie pharmaceutique algérienne, désormais capable de répondre aux exigences des marchés étrangers. Elles confirment également la volonté de l’Algérie de s’imposer comme un acteur crédible dans le domaine de la production et de l’exportation de produits pharmaceutiques dans la région et au-delà.