La Pologne veut implanter son industrie en Algérie : les grandes ambitions de ce rapprochement dévoilées

La visite à Alger du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères polonais, Radosław Sikorski, a remis au centre des échanges bilatéraux un axe devenu central ces dernières années, les relations Algérie-Pologne.

Entre ambitions industrielles, coopération énergétique et ouverture sur de nouveaux secteurs, les deux pays affichent une volonté claire de donner une nouvelle profondeur à leur partenariat.

Reçu par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le responsable polonais a insisté sur la solidité des liens entre Alger et Varsovie, tout en soulignant la nécessité de les intensifier. Cette visite, la première d’un chef de la diplomatie polonaise en Algérie depuis 2017, marque une reprise structurée du dialogue politique et économique.

Alger – Varsovie : une coopération tirée par l’énergie et la montée des échanges bilatéraux

Au cœur des discussions, la dimension énergétique occupe une place centrale dans les relations Algérie-Pologne. Radosław Sikorski a rappelé le poids stratégique de l’Algérie sur la scène énergétique mondiale.

Il a notamment déclaré : « L’Algérie détient la 10e plus grande réserve prouvée de gaz naturel au monde et la 16e plus grande réserve de pétrole brut. »

🟢 A LIRE AUSSI : OPEP : après la décision surprise des Émirats, Alger rappelle les fondamentaux

Le responsable polonais a également qualifié l’Algérie de premier partenaire économique de la Pologne en Afrique du Nord. Les chiffres avancés confirment cette dynamique :

Échanges commerciaux estimés à environ 1 milliard de dollars en 2025

Exportations algériennes proches de 300 millions de dollars

Progression continue des flux économiques bilatéraux

La délégation polonaise, composée de responsables institutionnels et d’acteurs industriels. Notamment des groupes comme Grupa Azoty et Orlen, illustre une orientation claire vers les investissements concrets.

Pétrochimie, engrais et hydrogène vert : la nouvelle orientation des relations Algérie-Pologne

L’évolution des relations Algérie-Pologne ne se limite pas aux hydrocarbures. Les discussions ont mis en avant une diversification vers des secteurs industriels plus larges, avec un intérêt marqué pour la pétrochimie et les engrais.

🟢 A LIRE AUSSI : Un émissaire de Poutine à Alger : ce secteur attire l’attention de Moscou

Plusieurs projets ont été évoqués lors des échanges avec le ministre de l’Énergie Mohamed Arkab et les responsables de Sonatrach :

Création d’ unités de production de méthanol et de mélamine en Algérie

en Algérie Réalisation d’une usine d’acide phosphorique

Développement de projets d’ammoniac vert à faible empreinte carbone

à faible empreinte carbone Coopération dans le dessalement de l’eau de mer via des technologies polonaises

via des technologies polonaises Renforcement des chaînes logistiques et des services liés à l’énergie

Les deux parties ont également exploré une stratégie commune autour de la commercialisation du gaz naturel liquéfié et du gaz de pétrole liquéfié, en s’appuyant sur les infrastructures polonaises.

Relations Algérie-Pologne : coopération académique, diplomatique et enjeux internationaux

Au-delà de l’économie, les relations Algérie-Pologne s’étendent désormais à la formation et à la coopération institutionnelle.

Un accord a été signé entre l’Académie diplomatique polonaise et l’Institut algérien de diplomatie et des relations internationales. Il prévoit :

L’échange d’expertise diplomatique

Le renforcement des compétences académiques

La mise en place de missions et d’échanges culturels

🟢 A LIRE AUSSI : « À partir de septembre, l’Algérie passera à un autre niveau »: le PDG de Tosyali détaille un changement de cap

Enfin, sur le plan international, les échanges ont porté sur plusieurs crises majeures. Notamment en Ukraine, au Moyen-Orient et au Sahel. La situation sahélienne a été particulièrement évoquée, avec des préoccupations liées à l’instabilité politique, au terrorisme et aux flux migratoires irréguliers. Dans ce cadre, la Pologne a exprimé sa solidarité avec l’Algérie face à ces défis.