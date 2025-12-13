La Ministre de la Culture annonce un investissement majeur pour la restauration de ce lieu à Constantine

Dans le cadre de l’orientation stratégique de l’État visant à sauvegarder et à valoriser le patrimoine culturel, Mme Malika Ben Doudah, Ministre de la Culture et des Arts, a annoncé que la ville de Constantine bénéficiera d’une nouvelle opération d’investissement majeure dédiée à la restauration de sa Vieille Ville.

Cette initiative vise à moderniser l’aspect de la cité historique tout en préservant son identité architecturale authentique. L’ambition est de faire de Constantine un centre culturel et touristique vibrant, capable de générer des retombées positives sur le développement social et économique de la région.

Dans la continuité des efforts de protection du secteur sauvegardé, la Ministre, accompagnée du Wali de la wilaya, s’est rendue sur le chantier de restauration de la Zaouïa Tidjania inférieure, située au cœur de la Vieille Ville. Elle a écouté des explications approfondies sur ce projet et a exprimé son admiration pour les travaux. Mme Ben Doudah a souligné l’importance cruciale de préserver ce monument spirituel et culturel, le considérant comme une partie essentielle de la mémoire nationale et du patrimoine humain.

Par ailleurs, la Ministre a visité la Maison de la Création (Dar El Ibdaâ), où elle a inspecté les différents espaces de cette structure remarquable et s’est informée de son état actuel.

La Ministre a donné des instructions claires pour que cet espace culturel distinctif soit transformé en un musée dédié à l’histoire et aux arts de Constantine. Ce musée est destiné à célébrer les divers symboles artistiques et culturels de la ville, afin de devenir un véritable centre de rayonnement, accessible aux créateurs comme au grand public.

« Dar El Ibdaâ » : La Maison de la Création de Constantine, un joyau architectural au service des arts

Érigée comme un véritable fleuron architectural, cette bâtisse est conçue pour être un carrefour et un espace de référence pour la création artistique et culturelle dans la capitale de l’Est.

Dar El Ibdaâ se distingue par ses vastes et multiples espaces. Elle est traditionnellement dédiée à l’accueil et à la promotion des talents locaux et nationaux. En tant que structure d’envergure, elle a vocation à être un lieu d’échanges, de rencontres et de production artistique, soutenant l’innovation dans divers domaines.

La structure a été pensée pour être une « utopie culturelle », offrant un cadre privilégié pour les créateurs et artistes avec des ateliers, studios et espaces de travail y sont mis à disposition pour stimuler la création.

C’est aussi un lieu d’expositions. En effet, les salles d’exposition permettent de présenter au public les œuvres nées au sein de ses murs ou celles d’artistes invités. De plus, le lieu accueille régulièrement des manifestations, des séminaires, et des rencontres littéraires ou artistiques.

Sa position et la qualité de son architecture en font une structure « de prestige » dans le paysage culturel constantinois.