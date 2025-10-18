La météo en Algérie : fortes pluies et orages sur plusieurs wilayas ce samedi 18 octobre

Le temps reste instable ce week-end. Après une semaine marquée par des averses répétées, la pluie continue de dominer les prévisions météo dans plusieurs régions du pays. Des cumuls importants d’eau ont déjà provoqué quelques débordements et dégâts localisés dans certaines zones, notamment en raison de la montée du niveau des eaux.

Les services de Météo Algérie annoncent un temps instable ce samedi, marqué par le retour des averses orageuses sur plusieurs wilayas du nord et du sud du pays.

D’après les prévisions, les régions nord connaîtront des pluies parfois accompagnées d’orages, touchant aussi bien les zones côtières de l’est et du centre que les régions de l’intérieur. Le mercure oscillera entre 21 et 28 °C sur le littoral, et entre 17 et 29 °C à l’intérieur du pays, avec des vents pouvant atteindre 30 km/h.

Plus au sud, le nord du Sahara et les zones des oasis seront, eux aussi, concernés par des averses orageuses, parfois localement intenses. Les températures y varieront entre 20 et 40 °C, sous l’effet de vents soufflant jusqu’à 40 km/h.

Alerte météo : pluies et orages attendus dans plusieurs régions ce samedi !

Selon un bulletin spécial émis par l’Office national de la météorologie (ONM), de fortes pluies orageuses continueront de s’abattre sur de nombreuses wilayas tout au long de la journée de ce samedi 18 octobre. Les cumuls pluviométriques pourraient dépasser localement les 40 mm, un volume suffisant pour perturber la circulation dans plusieurs axes routiers.

Cette alerte de niveau 2 concerne les wilayas de Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Khenchela, Oum El Bouaghi, Batna et Biskra, où la pluie devrait persister jusqu’à la matinée, voire au-delà de 10h.

Un second bulletin d’alerte de Météo Algérie prévoit la poursuite des orages dans les wilayas de Tébessa, Djelfa, Laghouat et Ouled Djellal, et ce jusqu’à 18h. Ces régions devront donc se préparer à une journée humide et instable.

De nouvelles averses orageuses sont également attendues à partir de 15h sur les wilayas côtières et du centre-est, notamment Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf, mais aussi dans les zones de Bordj Bou Arreridj, Bouira, M’sila et El Meniaa. Les pluies devraient se prolonger jusqu’à minuit, accompagnées parfois de rafales de vent et d’une baisse sensible des températures.

Enfin, selon un autre bulletin spécial, les wilayas du sud, à savoir Ouargla, Touggourt, El Oued et El M’Ghair, connaîtront, elles aussi, un épisode pluvieux marqué. Les cumuls attendus pourraient atteindre 30 mm, et les pluies devraient se poursuivre jusqu’à 15h.

Intempéries en Algérie : bilan des interventions de la Protection civile

Les fortes pluies qui se sont abattues vendredi soir sur plusieurs wilayas du pays ont provoqué une série d’incidents ayant nécessité l’intervention rapide des équipes de la Protection civile. Dans un communiqué publié sur sa page officielle, la Direction générale a fait état de nombreuses opérations de secours menées à travers le territoire national à cause de la montée des eaux et des inondations locales.

À M’Sila, les agents sont intervenus dans plusieurs quartiers, dont El Jaâfra, La Rocade, El Badr et El Zahra, pour pomper l’eau de pluie infiltrée dans les habitations. Deux personnes ont également été secourues à Tamsa, piégées dans leurs véhicules après la crue d’un oued à Roukna. À Bou Saâda, les sapeurs-pompiers ont dégagé deux voitures bloquées dans la boue, heureusement sans victimes.

Dans la commune de Berhoum, deux ponts se sont effondrés après la montée des eaux, tandis que les routes nationales n°28 à Maqra et n°45 à El Maârif ont été coupées à la circulation.

Plus au sud, à Ghardaïa, les pluies ont inondé plusieurs maisons dans les quartiers du centre-ville, d’El Batha et de Sebkha. Les équipes ont dégagé plusieurs véhicules coincés dans les oueds et éteint un incendie de compteur électrique dans une habitation à Sebseb. Un mur extérieur s’est partiellement effondré dans la rue Talbi Ahmed, sans faire de blessés.

À Bouira, les intempéries ont piégé six personnes dans une usine de fabrication de plaques plastiques à Bechloul. Elles ont été rapidement secourues par les équipes de la Protection civile. La route nationale n°5 au centre-ville a été fermée en raison de la montée des eaux, tandis que la RN8 à Sour El Ghozlane reste difficilement praticable à cause des amas de boue.

Des perturbations similaires ont été enregistrées dans les wilayas de Mila, Djelfa, Médéa et Bordj Bou Arréridj, où les agents ont multiplié les interventions pour dégager des routes et évacuer l’eau des habitations.

Malgré l’ampleur des intempéries, aucune perte humaine n’a été signalée, précisent les services de la Protection civile, qui appellent les citoyens à la vigilance face à la poursuite des pluies orageuses annoncées pour les prochaines heures.