La BDL dévoile toutes les spécificités de sa carte Mastercard internationale

La Banque de Développement Local (BDL) a récemment détaillé les caractéristiques de sa carte internationale « Mastercard », une solution financière moderne qui connecte directement son titulaire à son compte en devises étrangères. Cet outil se veut la clé pour les transactions financières à l’étranger, offrant une gestion souple et sécurisée des dépenses pour les Algériens voyageant ou achetant hors du territoire national.

Plus qu’une simple carte de débit, la Mastercard BDL est une passerelle vers les échanges internationaux, opérationnelle 24h/24 et 7j/7. Elle est exclusivement adossée au compte bancaire du client libellé en devise étrangère (comme l’euro ou le dollar).

Cette carte permet à l’utilisateur d’effectuer un large éventail de transactions à l’étranger :

Paiements en Magasin : Règlement direct auprès des commerçants via les terminaux de paiement électronique (TPE).

Achats en Ligne : Transactions sécurisées sur les plateformes e-commerce mondiales.

Retraits : Obtention de devises locales auprès de tout distributeur automatique (DAB/ATM) portant le logo « Mastercard » à travers le monde.

La BDL propose deux niveaux de service pour mieux cibler sa clientèle : la Mastercard Titanium, conçue pour les utilisateurs recherchant un service complet avec des standards élevés, et la Mastercard Platinum, destinée aux clients nécessitant des plafonds de dépenses et de retraits supérieurs, souvent complétés par des avantages exclusifs.

Quelles sont les conditions pour être éligible ?

Pour être éligible, le demandeur doit être une personne physique majeure et détenir un compte en devises étrangères actif auprès de la Banque de Développement Local.

Parmi les nombreux avantages, la carte garantit un accès immédiat aux fonds détenus sur le compte en devises, éliminant le besoin de transporter d’importantes sommes d’argent liquide. Sur le plan de la sécurité, la BDL intègre la technologie « 3D Secure » pour les achats en ligne, qui ajoute une couche de vérification via un mot de passe à usage unique, sécurisant ainsi le paiement.

De plus, l’utilisateur bénéficie d’une surveillance complète de ses finances grâce au service de Mobile Banking de la banque. Un avantage particulièrement apprécié par les voyageurs est l’offre d’une assurance voyage gratuite, couvrant le titulaire lors de ses déplacements hors de l’Algérie.

Plafonnement et flexibilité des limites hebdomadaires

La BDL a établi des plafonds hebdomadaires conçus pour s’adapter avec souplesse aux besoins des voyageurs et des acheteurs internationaux, ces limites étant modulées selon la catégorie de la carte. Pour la Mastercard Titanium, le plafond de paiement autorisé est fixé à 5 000 Euros par semaine, tandis que la limite pour les retraits aux distributeurs est de 1 000 Euros sur la même période.

La Mastercard Platinum offre une capacité de dépense supérieure, avec un plafond de paiement hebdomadaire allant jusqu’à 8 000 Euros par semaine, et un plafond de retrait plus élevé, à savoir 1 500 Euros par semaine.

En conclusion, la carte Mastercard de la BDL représente une solution financière à la fois complète et sécurisée. Elle fournit l’équilibre idéal entre l’accessibilité aux fonds en devises étrangères, des normes de sécurité rigoureuses, et des plafonds adaptés, le tout renforcé par des avantages précieux comme l’assurance voyage

Elle s’impose comme un choix pertinent pour ceux qui cherchent à s’affranchir des contraintes des espèces au profit de la facilité du paiement électronique mondial.