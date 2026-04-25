Jusqu’à 50 mm de pluies : nouveau BMS de Météo Algérie en vigueur sur plusieurs régions ce 25 avril

Un week-end placé sous le signe de la plus grande prudence. Météo Algérie a émis ce samedi 25 avril une double alerte (BMS) prévoyant de fortes pluies orageuses sur une grande partie du pays. Avec des cumuls pouvant atteindre 50 mm, plusieurs wilayas sont sous haute surveillance jusqu’en fin de soirée. Découvrez si votre région est directement exposée à ces averses intenses qui risquent de fortement perturber vos déplacements.

Les services météorologiques signalent la poursuite de précipitations orageuses dans de nombreuses régions, notamment sur l’ouest et le centre du pays. Les wilayas de Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem et Chlef figurent parmi les premières concernées, aux côtés de Tipaza, Naâma, Saïda et Sidi Bel Abbès.

Plus à l’intérieur, les pluies toucheront également Mascara, Relizane, Tissemsilt, Tiaret et El Bayadh, ainsi que Aïn Defla, Médéa, Blida et Bouira. Dans ces régions, les averses devraient se maintenir jusqu’à 21h00, avec une intensité variable selon les zones.

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BMS en Algérie : une seconde vague vers l’est et les Hauts Plateaux

En parallèle, une autre alerte élargit la zone d’impact vers le centre-est et les Hauts Plateaux. Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou et Béjaïa se préparent à des pluies orageuses dès la mi-journée, qui se prolongeront également jusqu’en soirée.

Les wilayas de Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Oum El Bouaghi, Tébessa et Khenchela figurent également parmi les zones exposées, tout comme Batna, Biskra, M’sila, Djelfa et Laghouat. Cette configuration annonce une couverture quasi généralisée des précipitations sur les régions nord et intérieures.

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Quantités importantes de pluies attendues

Au-delà de ces deux bulletins, une note spéciale attire l’attention sur des quantités de pluie plus importantes dans certaines wilayas. Les cumuls pourraient localement dépasser les 50 mm, et ce, durant la validité de cette alerte entre 15h00 et 23h00 ce samedi.

Les régions concernées par ces intensités plus marquées incluent Tiaret, Tissemsilt, Aïn Defla, Alger, Blida et Médéa. D’autres wilayas comme Laghouat, Djelfa, M’sila, Sétif, Mila, Constantine, Batna, Khenchela, Oum El Bouaghi et Tébessa restent également sous surveillance.

Vigilance recommandée face aux conditions météo

Cet épisode pluvio-orageux s’inscrit dans une dynamique printanière instable, caractérisée par des phénomènes parfois brusques et localement intenses. Les conditions de circulation pourraient se dégrader par moments, notamment en raison de la réduction de la visibilité et de chaussées rendues glissantes.

Dans ce contexte, les usagers sont appelés à faire preuve de prudence, en particulier durant les heures les plus actives de la perturbation. Ce samedi s’annonce donc agité sur le plan météorologique, avec une vigilance accrue recommandée sur une grande partie du pays.

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