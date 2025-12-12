« Il a falsifié son Doctorat »… Un faux professeur plonge l’université de Barika dans la tourmente

Un véritable séisme secoue le monde universitaire à Batna. Selon des sources bien informées, l’enseignant universitaire identifié par les initiales « A.A. » a été récemment démis de ses fonctions qu’il occupait au Centre universitaire Si El-Haouès de Barika.

L’onde de choc est d’autant plus grande que cet enseignant, originaire de la wilaya de M’sila, a exercé pendant plus de cinq années complètes, assumant des postes administratifs et encadrant des dizaines d’étudiants au sein du département des sciences de l’information et de la communication.

Le renvoi fait suite à la confirmation de son implication dans la falsification de ses diplômes de Magister et de Doctorat. Ces titres, qu’il prétendait avoir obtenus auprès de l’Université Batna 01 et de l’Université d’Alger 03, se sont avérés totalement non conformes suite à des enquêtes administratives.

Batna : Poursuites judiciaires contre l’enseignant falsificateur de diplômes

Il est apparu que son nom ne figurait sur aucune liste de promotions réussies pour les deux diplômes dans les universités où il prétendait avoir été admis, ce qui explique qu’il n’ait suivi aucune formation menant à ces certifications.

Recruté en 2019 au Centre Universitaire de Barika, le professeur « A.A. » a non seulement enseigné des modules, mais a aussi encadré des mémoires de fin d’études, basant toute sa carrière sur cette fraude massive.

L’enquête administrative a prouvé l’acte de falsification sur lequel l’enseignant s’était appuyé pour être embauché. Des mesures ont été prises en coordination avec le ministère de tutelle et les services de la Fonction publique.

L’enseignant est actuellement soumis aux procédures légales et sera présenté devant les autorités judiciaires pour répondre des faits qui lui sont reprochés. Cette affaire de falsification de diplômes est traitée avec la plus grande rigueur afin de préserver l’intégrité et la valeur des titres universitaires décernés.

Le Centre universitaire de Barika, en collaboration avec les autorités compétentes, a pris les mesures nécessaires et maintient son engagement à garantir la validité et la légitimité de tous les dossiers de son personnel.

Une analyse approfondie des circonstances ayant permis le recrutement de cet individu est en cours. L’objectif est d’assurer une transparence totale et de renforcer davantage les mécanismes de vérification et de contrôle des dossiers académiques lors des procédures d’embauche.