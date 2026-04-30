Finale Coupe d’Algérie USMA – CRB : à quelle heure et sur quelles chaines voir le match ?

Les regards des passionnés de football en Algérie seront braqués cet après-midi sur le stade Nelson Mandela d’Alger, théâtre de la grande finale de la Coupe d’Algérie opposant l’USM Alger au CR Bélouizdad. Une affiche alléchante qui s’inscrit dans la continuité de la saison écoulée, avec un remake très attendu entre deux spécialistes dans la compétition. Entre ambition de confirmation et désir de revanche, ce choc promet une intensité à la hauteur de l’événement.

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Détentrice du trophée, l’USMA aborde ce rendez-vous avec l’objectif clair de conserver sa couronne et de rééditer l’exploit de l’an dernier. Portés par une dynamique positive dans cette compétition, les Usmistes entendent bien confirmer leur suprématie récente face à leur rival. En face, le CRB n’a rien oublié de sa dernière désillusion et se présente avec une détermination sans faille pour prendre sa revanche et renouer avec le sacre.

Une grande rivalité en jeu

Au-delà du prestige du trophée, cette finale revêt un enjeu historique de taille. Le vainqueur du jour deviendra en effet le club le plus titré de la Coupe d’Algérie avec un total de dix trophées. Un objectif symbolique qui ajoute une pression supplémentaire sur les épaules des deux formations, conscientes de l’importance de marquer l’histoire.

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Ce duel sera par ailleurs la septième confrontation entre les deux clubs dans cette compétition. Si le CR Bélouizdad avait pris le dessus lors des trois premières finales disputées en 1969, 1970 et 1978, la tendance s’est inversée ces dernières décennies. L’USM Alger a en effet eu le dernier mot lors des trois dernières finales entre les deux équipes, en 1988, 2003 et 2025, confirmant ainsi une certaine ascendance psychologique.

Sur quelles chaines suivre la grande finale ?

L’engouement autour de cette affiche dépasse largement les tribunes du stade Nelson Mandela. Conscientes de l’importance de l’événement, plusieurs chaînes assureront une couverture médiatique exceptionnelle afin de permettre au plus grand nombre de suivre cette finale. La télévision nationale mobilise ainsi ses moyens avec une diffusion en direct à partir de 17h sur la chaîne terrestre, TV6, Canal Algérie avec des commentaires en français, ainsi que TV4 en langue amazighe. À cela s’ajoute la retransmission par la chaîne sportive qatarie Al-Kass Five, élargissant encore davantage l’audience de ce rendez-vous.

Dans tout le pays, les amateurs de football se prépareront à vivre un après-midi palpitant. Entre rivalité historique, enjeu sportif majeur et ambiance de derby, tous les ingrédients sont réunis pour faire de cette finale un moment fort de la saison footballistique en Algérie.

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