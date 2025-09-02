Feux de forêts : 36 incendies ravagent 15 wilayas, le point sur la situation

Les flammes n’ont pas épargné le nord du pays. En l’espace de quelques jours, pas moins de 36 incendies de forêts et de couvert végétal ont été signalés dans plusieurs wilayas, selon le dernier bilan de la protection civile arrêté ce mardi à 8h.

Si la majorité des sinistres ont pu être maîtrisés, certains foyers résistent encore malgré une mobilisation impressionnante des moyens humains et matériels.

Dans son communiqué, la protection civile précise que 33 incendies ont été totalement éteints. Un seul feu reste sous surveillance étroite, tandis que deux autres foyers demeurent actifs, l’un à Oued Djemâa, dans la wilaya de Chlef, et l’autre au mont Béni Salah, à Guelma.

À Guelma, le relief accidenté et le manque de pistes d’accès compliquent les opérations. Les équipes ont dû recourir à un avion bombardier d’eau, déployé en renfort. À Chlef, le feu continue de progresser dans la zone boisée d’Oued Djemâa, nécessitant une surveillance continue afin d’empêcher toute extension vers les habitations.

Une trentaine de foyers sous contrôle, mais des flammes toujours actives dans plusieurs wilayas

Outre Guelma et Chlef, d’autres poches d’incendies ont été signalées. À Souk Ahras, le feu a touché la forêt El Hajjaj – Mechta El Ouareida, non loin de la frontière avec Guelma. La coordination entre les autorités des deux wilayas a permis de contenir les flammes, même si les interventions se poursuivent.

🟢 À LIRE AUSSI : Prévisions météo du mardi 2 septembre : canicule et pluies orageuses au rendez-vous aujourd’hui !

La wilaya de Tipaza a également connu plusieurs départs de feu, notamment dans la forêt de Sidi Mohamed Aklouche (Muslimane) et celle de Kalaoucha, à Gouraya. Là encore, la riposte a été collective, mobilisant les unités de la protection civile, les services des forêts et des moyens aériens de l’armée nationale populaire.

Le bilan fait état d’incendies déclarés dans 15 wilayas :

Chlef

Guelma

Souk Ahras

Batna

Béjaïa

Tizi-Ouzou

Jijel

Sétif

Skikda

Mila

Boumerdès

El Tarf

Khenchela

Bouira

Tipaza

Partout, des postes de commandement opérationnels ont été installés pour coordonner les secours et assurer la protection des habitants ainsi que des biens.

Des moyens renforcés pour contenir les flammes

La lutte contre les feux mobilise une chaîne d’intervention élargie :

Unités de la protection civile,

Agents des forêts,

Éléments de l’armée nationale populaire,

Gendarmerie nationale,

Collectivités locales.

L’objectif reste d’éviter toute propagation et de protéger au mieux les zones habitées, un enjeu particulièrement sensible dans certaines wilayas densément boisées comme Tizi-Ouzou et Béjaïa.

🟢 À LIRE AUSSI : « C’est un acte criminel »… Deux suspects arrêtés pour incendies volontaires à Chréa

Malgré les progrès réalisés, les autorités rappellent que la vigilance reste de mise. Avec la persistance de la chaleur et des vents, le risque de reprise demeure. La protection civile appelle d’ailleurs les citoyens à la prudence et à signaler rapidement tout départ de feu.