EES, ETIAS, visa numérique : l’Europe change ses règles d’entrée, ce qui attend les voyageurs

Beaucoup de voyageurs algériens s’interrogent sur les nouvelles procédures annoncées par l’Union européenne : EES, ETIAS, visa Schengen numérique… Trois dispositifs différents, souvent confondus, qui vont pourtant transformer la manière d’entrer et de circuler dans l’espace Schengen. Voici ce qu’il faut comprendre avant de préparer votre prochain voyage.

Les EES, ETIAS et le visa Schengen numérique représentent une refonte majeure dans la gestion des frontières de l’espace Schengen, avec des implications directes pour les voyageurs algériens qui y sont soumis.

Ces trois systèmes, avec des dates de mise en œuvre progressives, visent à la fois à fluidifier les contrôles pour les voyageurs pré-approuvés et à renforcer la sécurité de l’espace Schengen. Les voyageurs algériens devront se familiariser avec l’EES et la nouvelle procédure de demande de visa Schengen numérique pour leurs futurs voyages en Europe.

🟢 À LIRE AUSSI : Études, visas simplifiés : l’UE veut étendre Erasmus aux Algériens



L’EES en vigueur depuis le 12 octobre 2025

L’EES est un nouveau système automatisé de l’Union européenne qui va numériser l’enregistrement des passagers aux frontières de l’espace Schengen. Son rôle est de remplacer le traditionnel cachet apposé sur le passeport des ressortissants non européens. En enregistrant chaque entrée et sortie, l’EES vise à rendre les contrôles plus fluides et plus efficaces, tout en s’assurant que les voyageurs ne dépassent pas la durée maximale du court séjour (90 jours sur 180).

Ce dispositif s’applique à tous les voyageurs non-européens entrant ou sortant de l’espace Schengen pour un court séjour, qu’ils soient soumis à un visa ou non. Les citoyens de l’UE et les détenteurs de titres de séjour sont exclus. Par ailleurs, l’EES sera déployé progressivement, jusqu’au 10 avril 2026, par les 29 pays de l’espace Schengen.

Lors du passage, le système collectera des informations clés : données du passeport, heure et date du passage et données biométriques (empreintes digitales et photo faciale).

ETIAS, la nouvelle autorisation de voyage pour les voyageurs exemptés de visa

L’ETIAS est une autorisation de voyage électronique (non un visa) requise avant l’entrée dans la zone Schengen. Elle s’adresse uniquement aux ressortissants des 59 pays tiers actuellement exemptés de visa pour les courts séjours. Les citoyens soumis à un visa ne sont pas concernés.

La demande s’effectuera en ligne, moyennant une taxe (gratuite pour les mineurs et les seniors), et la réponse sera généralement fournie sous 96 heures. L’ETIAS est valable pour des entrées multiples pendant trois ans, permettant des séjours de 90 jours maximum sur une période de 180 jours.

Attention : l’ETIAS n’est pas encore effectif. Sa mise en service est prévue pour le dernier trimestre de 2026. Méfiez-vous des sites frauduleux qui prétendent déjà la délivrer.

Vers une numérisation complète des procédures de visa Schengen

L’Union européenne a précédemment annoncé la numérisation complète des procédures de visa Schengen. L’objectif est de simplifier les démarches, de réduire les coûts et de renforcer la sécurité en remplaçant la vignette physique par un visa numérique (e-visa).

Toute la procédure se fera via une plateforme européenne unique en ligne. Les demandeurs pourront y remplir le formulaire, télécharger les documents et payer les frais. La plateforme déterminera également le pays Schengen responsable du traitement du dossier.

Le visa numérique, plus sécurisé, sera un enregistrement électronique. Une seule comparution physique sera potentiellement nécessaire pour le recueil des données biométriques. Après adoption, les États membres auront jusqu’à 2026 pour lancer le portail électronique et jusqu’à 2028 pour mettre en service le visa Schengen numérique.

🟢 À LIRE AUSSI : Rendez-vous visa pour la France : Capago annonce des changements dès le 1er novembre

