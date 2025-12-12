Démantèlement d’un vaste réseau de fausse monnaie en algérie : 4 millions de dinars saisis

Les services de sécurité algériens sont parvenus à démanteler un important réseau spécialisé dans le trafic de fausse monnaie opérant dans le centre du pays. Menée après un renseignement initial dans la wilaya de Médéa, l’opération a abouti à l’interpellation de trois individus et à la saisie de plus de 4 millions de dinars en faux billets de 2000 et 1000 dinars, tous porteurs du même numéro de série.

L’enquête débute à médéa et révèle une anomalie clé. En effet, l’opération a été déclenchée par la brigade de police judiciaire de la sûreté de daïra de Beni Slimane (wilaya de Médéa) suite à des informations indiquant qu’un individu écoulait des billets de 2000 dinars contrefaits dans la ville. Une filature a permis d’intercepter le suspect, en possession d’une somme d’argent composée uniquement de billets de 2000 dinars.

Un détail a immédiatement alerté les enquêteurs : toutes les coupures saisies portaient le même numéro de série. Les interrogatoires du premier suspect ont permis aux services de sécurité d’identifier rapidement d’autres membres présumés du réseau.

Saisis massives de faux billets portant le même numéro de série

En coordination avec le parquet compétent, les enquêteurs ont obtenu des mandats de perquisition étendus aux wilayas voisines. Ces interventions coordonnées ont permis l’interpellation de deux autres suspects, tous trois étant âgés de 23 à 42 ans. Des sommes en faux billets de 1000 et 2000 dinars ont été saisies lors de ces perquisitions, présentant la même anomalie caractéristique : l’identité du numéro de série sur l’ensemble des coupures.

Une expertise technique menée par des services spécialisés a confirmé que la totalité des 4 056 000 dinars saisis était effectivement fausse, fournissant la preuve scientifique nécessaire. En plus des faux billets (équivalent à plus de 400 millions de centimes), les forces de police ont confisqué quatre téléphones portables et une tablette électronique.

À l’issue de leur garde à vue, des dossiers judiciaires ont été constitués contre les trois suspects avant leur présentation devant le parquet de la wilaya de Médéa. Les charges retenues à leur encontre sont multiples et prévues par le code pénal algérien. Elles incluent la constitution d’une association de malfaiteurs en vue de préparer un crime ou un délit, la falsification de billets de banque ayant cours légal, et leur introduction sur le territoire national. Les suspects sont également poursuivis pour avoir tenté d’effacer des preuves dans le but d’entraver l’enquête, ainsi que pour la vente et la distribution de ces billets falsifiés.