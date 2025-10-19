Début de semaine en Algérie : pluie ou soleil, que nous réserve la météo ce dimanche 19 octobre ?

Nous entamons cette nouvelle semaine avec un ciel instable et des conditions météorologiques contrastées d’une région à une autre. Ce dimanche 19 octobre s’annonce humide et agité sur une grande partie du territoire national. Découvrez le bulletin météo du jour.

Les services de Météo Algérie annoncent en effet des pluies orageuses localement importantes dans plusieurs wilayas du pays au cours de la journée. Dans un bulletin d’alerte de niveau 1, l’ONM met en garde contre des précipitations orageuses parfois soutenues, prévues entre midi et 18h.

Cette alerte météo concerne des régions qui s’étendent du nord-est au sud du pays, incluant : Souk Ahras, Ouargla, El Oued, Laghouat, Bordj Bou Arréridj, Touggourt, M’sila, Mila, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, Batna, Annaba, Sétif, Djelfa, Constantine, Skikda, El Bayadh, El M’ghair, Jijel, Khenchela, Médéa, Biskra, El Tarf, Naâma, Bouira et Ouled Djellal.

Les habitants de ces régions doivent faire preuve de prudence, notamment dans les zones montagneuses, les axes routiers glissants ou sujets aux crues soudaines. Ce type d’épisode orageux peut s’accompagner de rafales de vent et d’une baisse sensible des températures, surtout en soirée.

Une secousse tellurique enregistrée dans la wilaya de Médéa

Dans un tout autre registre, le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) a signalé, tôt ce matin, une secousse tellurique d’une magnitude de 3,7 degrés sur l’échelle de Richter.

Le séisme s’est produit à 01h39, à environ 2 km au nord-est de Mihoub, dans la wilaya de Médéa. Aucune information sur d’éventuels dégâts n’a été communiquée pour l’instant.

Rapprochement spectaculaire entre la Lune et Vénus visible à l’œil nu ce dimanche

Les amateurs d’astronomie et les curieux du ciel ont eu droit à un spectacle rare et fascinant à l’aube de ce dimanche 19 octobre 2025. Avant le lever du Soleil, dès 6 heures du matin (heure locale), un superbe rapprochement planétaire s’est offert aux regards tournés vers l’horizon Est.

Le fin croissant de la Lune s’est tenue alors tout près de Vénus, la brillante étoile du matin. À seulement 15 degrés au-dessus de l’horizon, les deux astres ont formé un duo lumineux facilement observable à l’œil nu, sans besoin d’aucun instrument.

Ce phénomène céleste, d’une distance apparente maximale d’approximativement 5 degrés entre les deux corps, promet un moment d’une grande beauté visuelle pour les passionnés d’astronomie comme pour les simples rêveurs. Vénus, souvent surnommée “l’étoile du berger”, s’est distingué par son éclat saisissant, tandis que la Lune a dévoilé un fin croissant délicatement éclairé.

Les spécialistes recommandaient d’observer le phénomène depuis un lieu dégagé, loin des lumières urbaines, pour profiter pleinement du spectacle. Ce type de rapprochement entre la Lune et Vénus se produit régulièrement, mais chaque apparition reste unique en raison de la position et de la luminosité des deux astres.